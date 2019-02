ERC, Bildu i BNG presenten la llista a les europees per «contenir el feixisme»

Els partits ERC, EH-Bildu i BNG es van reivindicar ahir, en la presentació a Barcelona de la seva candidatura per a les eleccions europees, com «la millor trinxera» per «contenir al feixisme» i «l'Espanya negra» que, segons han dit, demà es manifesta a Madrid mentre que el PSOE «retrocedeix» davant seu. ERC, EH-Bildu i el BNG van presentar ahir la candidatura conjunta de forces de l'esquerra independentista de Catalunya, Euskadi i Galícia en un acte a la plaça Assemblea de Catalunya situada al barri de la Sagrera de Barcelona, davant unes 400 persones.

«Ens trobem a les portes d'un judici en el qual, a la bancada dels acusats, hi seurem dotze persones encara que, el que realment serà jutjat, serà la mateixa democràcia». Així ho va afirmar el president d'ERC i cap de llista de la candidatura Oriol Junqueras, en una carta que ha llegit aquest dissabte la portaveu dels republicans.



Protesta dels VTCs

Un grup de treballadors de vehicles de lloguer amb conductor (VTCs) van protestar per la situació del sector en el transcurs de l'acte polític.