Uns 400 alcaldes demanen un judici «just i imparcial» per als líders independentistes

Uns 400 alcaldes catalans han demanat aquest diumenge un "judici just i imparcial" per als líders independentistes que seran processats a partir de dimarts i l'"allibeerament immediat" perquè puguin assistir al Tribunal Suprem en llibertat, en un acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Ajuntament de Barcelona que ha tingut lloc al Saló de Cent del consistori de la capital catalana. En l'acte hi han participat familiars dels líders empresonats i alcaldes de diverses formacions polítiques (ERC, PDeCAT, Catalunya en Comú, CUP, Demòcrates i PSC) per exhibir la "transversalitat" del món local, tal com ha reivindicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El president de l'ACM, David Saldoni, ha assegurat que "el món local sempre hi és i hi serà".