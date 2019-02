Uns 400 alcaldes demanen un judici «just i imparcial» per als líders independentistes

Uns 400 alcaldes catalans han demanat aquest diumenge un "judici just i imparcial" per als líders independentistes que seran processats a partir de dimarts i l'"allibeerament immediat" perquè puguin assistir al Tribunal Suprem en llibertat, en un acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Ajuntament de Barcelona que ha tingut lloc al Saló de Cent del consistori de la capital catalana. En l'acte hi han participat familiars dels líders empresonats i alcaldes de diverses formacions polítiques (ERC, PDeCAT, Catalunya en Comú, CUP, Demòcrates i PSC) per exhibir la "transversalitat" del món local, tal com ha reivindicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El president de l'ACM, David Saldoni, ha assegurat que "el món local sempre hi és i hi serà".

Alcaldes d'uns 400 municipis han omplert aquest diumenge al migdia el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en vigílies de la setmana en què començarà el judici als líders independentistes empresonats per l'1-O. L'acte ha servit per reclamar un "judici just i imparcial" i "respecte als drets fonamentals, com són el dret de reunió i manifestació, el dret de participació política i la llibertat d'expressió i d'informació", segons un manifest que han llegit sis alcaldes de les diverses formacions polítiques representades.

Els batlles també han volgut traslladar el "suport, escalf i acompanyament" a tots els dirigents polítics i socials "perseguits amb acusacions infundades" i a les seves famílies i han demanat una "solució política i democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya a través del diàleg sense condicions". En el manifest, també han reivindicat que "posar urnes perquè la gent s'expressi democràticament no és cap delicte" i han fet una crida "als catalans i conjunts de ciutadans del conjunt de l'Estat" per respondre "d'una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i l'exercici dels drets fonamentals".

L'alcaldessa de Barcelona ha afirmat que aquests reclams van més enllà dels partits i ha reivindicat la "representació transversal" d'alcaldes i alcaldesses en aquest acte, entre els quals alguns socialistes, com el batlle de Les (Vall d'Aran), Emilio Medan (Unitat d'Aran-PSC), que ha llegit part del manifest, i algun altre de municipis petits. També han llegit el manifest l'alcalde de Cercs (Berguedà), Jesús Calderer (Demòcrates); el de Mieres (Garrotxa), Enric Domènech (CUP); l'alcadessa de Montcada i Reixach, Laura Campos (Catalunya en Comú); la de Tortosa, Meritxell Roigé (PDeCAT) i la de Cambrils, Camí Mendoza (ERC).

En la clausura de la trobada, Colau ha puntualitzat que no es tractava de cap acte "independentista", sinó en "defensa dels drets i llibertats fonamentals"; un acte d'"humanitat", l'ha definit. Tot i aquesta precisó de l'alcaldessa amfitriona, bona part dels assistents han tancat l'acte amb crits d'"independència".

Per la seva banda, el president de l'ACM ha destacat el paper del món local a l'hora de demostrar que és "capaç de fer pinya, de ser un" i de trobar un "mínim comú denominador davant de sensibilitats tan diferents" per congregar-se en un acte com aquest a les portes del judici de l'1-O.

Laura Masvidal, parella de Quim Forn –exregidor a l'Ajuntament de Barcelona abans d'assumir el càrrec de conseller d'Interior– i en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa els familiars dels líders empresonats i a l'estranger, ha demanat unitat de cara al judici: "Abracem-nos en un sol clam de justícia i de llibertat". També ha assenyalat que escoltar la demanda d'un "judici 'just'" li fa posar la "pell de gallina".