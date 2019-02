Uns 400 alcaldes demanen un «judici just» per als polítics presos

Uns 400 alcaldes catalans van demanar un «judici just i imparcial» per als líders independentistes que seran processats a partir de demà i l'«alliberament immediat» perquè puguin assistir al Tribunal Suprem en llibertat, en un acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Ajuntament de Barcelona que va tenir lloc al Saló de Cent del consistori de la capital catalana. A l'acte hi van participar familiars dels líders empresonats i alcaldes de diverses formacions polítiques (ERC, PDeCAT, Catalunya en Comú, CUP, Demòcrates i PSC) per exhibir la «transversalitat» del món local, tal com va reivindicar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El president de l'ACM, David Saldoni, va assegurar que «el món local sempre hi és i hi serà».

Alcaldes d'uns 400 municipis van omplir el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en vigílies de la setmana en què començarà el judici als líders independentistes empresonats per l'1-O. L'acte va servir per reclamar un «judici just i imparcial» i «respecte els drets fonamentals, com són el dret de reunió i manifestació, el dret de participació política i la llibertat d'expressió i d'informació», segons un manifest que van llegir sis alcaldes de les diverses formacions polítiques representades. Els batlles també van voler traslladar el «suport, escalf i acompanyament» a tots els dirigents polítics i socials «perseguits amb acusacions infundades» i a les seves famílies i van demanar una «solució política i democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya a través del diàleg sense condicions».

En el manifest, també van reivindicar que «posar urnes perquè la gent s'expressi democràticament no és cap delicte» i van fer una crida «als catalans i conjunts de ciutadans del conjunt de l'Estat» per respondre «d'una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i l'exercici dels drets fonamentals».

L'alcaldessa de Barcelona va afirmar que aquesta reclamació va més enllà dels partits i va reivindicar la «representació transversal» d'alcaldes i alcaldesses en aquest acte.