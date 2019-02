Arran desplega una pancarta a Montserrat per denunciar els abusos a l'Església

L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran va penjar una pancarta als peus de la Mare de Déu de Montserrat per denunciar «l'allau de casos d'abusos sexuals a l'Església catòlica». Al cartell s'hi podien veure les cares de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, el bisbe de Girona, Francesc Pardo i l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i s'hi podia llegir: «Que us perdoni el vostre Déu. L'església és abús, masclisme i règim». Arran va penjar un vídeo a les xarxes socials on es veu com es penja la pancarta al cor de l'Abadia de Montserrat i explicava que amb aquesta acció vol «assenyalar els culpables dels abusos sexuals a l'Església». L'organització juvenil de l'esquerra independentista va denunciar «els abusos sexuals i el posterior encobriment; el paper de l'Església com a pilar fonamental del sistema patriarcal, amb discursos masclistes; i l'església catòlica com una carta imprescindible per l'engranatge del Règim del 78».