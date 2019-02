Judici 1-O: Cronologia dels fets

La travessia judicial de la causa pel procés independentista de Catalunya ha passat per diverses fites que quedaran en la memòria durant molt de temps. Ingressos a la presó, politics que han marxat a l'estranger, investidures fallides i xocs amb els tribunals internacionals han marcat el procés del cas.

Però no són les úniques circumstàncies que l'han determinat. Aquestes són algunes de les dates més importants relacionades amb el judici que començarà el pròxim 12 de febrer.

2017

6 setembre

- El Parlament, amb el suport de JxSí i la CUP i en absència de Ciutadans, PSC i PPC, aprova la llei del referèndum.

- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els seus consellers signen el decret de convocatòria del referèndum sobiranista per a l'1 d'octubre.

7 setembre

- El Constitucional suspèn cautelarment la convocatòria del referèndum.

- El Parlament, amb el rebuig frontal de l'oposició, aprova la Llei de Transitorietat. Es crea la Sindicatura Electoral de Catalunya.

12 setembre

- El TC suspèn de forma cautelar la Llei de Transitorietat.

17 setembre

- El TC anul·la la llei del referèndum en una sentència en la qual nega a Catalunya el dret a l'autodeterminació.

20 setembre

- La Guàrdia Civil deté catorze organitzadors del referèndum, entre ells una desena d'alts càrrecs de la Generalitat, i registra els departaments d'Economia, Exteriors, Treball i Governació de la Generalitat.

- Es produeix una manifestació davant la Conselleria d'Economia en rebuig a la comitiva judicial que l'estava registrant.

- El Constitucional anul·la els acords de la Mesa del Parlament que van permetre convocar el referèndum.

27 setembre

- La Justícia ordena tancar els locals del referèndum.

1 octubre

3 octubre

16 octubre

- Se celebra el referèndum independentista.- Policia i Guàrdia Civil es despleguen. Es produeixen càrregues policials.- El Govern assegura que el 90% dels votants han apostat pel "sí" - Vaga general a Catalunya.- Es produeixen diverses manifestacions arreu de Catalunya. La de Girona aplega 60.000 persones Missatge institucional del Rei Felip VI . Davant la situació d'extrema gravetat que viu Catalunya, crida a assegurar l'ordre constitucional, la vigència de l'Estat de dret i l'autogovern de Catalunya.

- La llavors jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela envia a la presó els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per promoure l'assetjament a la Conselleria d'Economia.

27 octubre

29 octubre

30 octubre

- El Parlament, en absència de l'oposició, declara la independència de Catalunya - El Senat abona l' aplicació de l'article 155 de la Constitució i el Govern destitueix Puigdemont i el seu Govern. Carles Puigdemont marxa a Brussel·les amb els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig i Meritxell Serret. També l'acompanyen Dolors Bassa Joaquim Forn , però aquests van tornar més tard a Espanya per declarar davant l'Audiència Nacional.

- La Fiscalia General de l'Estat es querella a l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els seus 13 consellers per rebel·lió, sedició i malversació, i en el Tribunal Suprem contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i cinc membres de la Mesa que van tramitar la declaració d'independència.

- El Constitucional suspèn la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

2 novembre

3 novembre

- La jutgessa Lamela envia a la presó sense fiança l'exvicepresident Oriol Junqueras i set exconsellers: Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa Joaquim Forn . A Santi Vila li imposa una fiança de 50.000 euros.

- Lamela ordena la detenció i ingrés a la presó de Puigdemont i els 4 exconsellers que havien marxat.

- Santi Vila surt de la presó després de dipositar la fiança.

8 novembre

- El Constitucional anul·la la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) i la llei de transitorietat catalana.

9 novembre

- Forcadell ingressa a la presó amb fiança de 150.000 euros per ordre del jutge del Suprem Pablo Llarena, que decreta llibertat amb fiança per als membres de la Mesa.

10 novembre

- Forcadell surt de la presó després de dipositar la fiança.

24 novembre

- El jutge Llarena assumeix la causa contra el Govern i els Jordis, que fins al moment portava l'Audiència Nacional.

4 desembre

- Els exconsellers Romeva, Mundó, Rull i Turull surten de presó després de pagar una fiança.

2018

17 febrer

19 febrer

- Anna Gabriel ( CUP no es presenta a declarar davant el Suprem i fuig a Suïssa.

- Marta Rovira queda en llibertat però ha de pagar 60.000 euros de fiança després de declarar davant del jutge Llarena.

23 març

25 març

5 abril

- El jutge envia a la presó a Jordi Turull un dia abans que comparegués al Parlament com a candidat a la presidència de la Generalitat. També ingressen a la presó Forcadell, Romeva, Rull i Bassa.- Processa 25 persones, 13 per rebel·lió. Deixa fora l'expresident Artur Mas , l'exdirigent del PDeCAT Marta Pascal i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per a la Independència Neus Lloveras.- La secretària general d' ERC marxa a Suïssa i planta Llarena , que cursa una ordre europea i internacional de detenció contra ella i contra Puigdemont i la resta d'exconsellers que van marxar del país.- La Policia alemanya deté Puigdemont quan travessava la frontera en cotxe des de Dinamarca rumb a Bèlgica. L'expresident ingressa a la presó de Neumünster.

- La Justícia alemanya descarta el delicte de rebel·lió per a Puigdemont.

6 abril

- Puigdemont surt de la presó de Neumünster.

16 maig

27 juny

- La Justícia belga rebutja l'extradició dels exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig per errors de forma.

- El Suprem confirma el processament de la cúpula del procés per rebel·lió.

10 juliol

- El jutge Llarena tanca la instrucció i declara en rebel·lia els processats que han marxat, per als quals s'obre una peça separada.

- Decreta la suspensió de càrrec públic de Puigdemont, Junqueras i quatre diputats catalans empresonats.

11 juliol

- Els líders independentistes presos són traslladats a presons catalanes.

12 juliol

- L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein (Alemanya) decideix extradir Puigdemont només per malversació i no per rebel·lió.

19 juliol

- Llarena rebutja el lliurament a Espanya de Puigdemont i retira les euroordres.

25 octubre

- El Suprem obre judici oral contra 18 processats en la causa.

2 novembre

- La Fiscalia acusa de rebel·lió a nou líders independentistes al Tribunal Suprem i demana 25 anys de presó per a Junqueras i 17 per a Forcadell i els Jordis. L'Advocacia de l'Estat opta a última hora per acusar per sedició i demana 12 anys per a l'exvicepresident.

1 desembre

- Diversos acusats presos inicien una vaga de fam en protesta per la, segons el seu parer, lenta tramitació dels seus recursos al Constitucional.

5 desembre

- La Sala del 61 del Suprem rebutja per segona vegada apartar els jutges del tribunal del procés.

18 desembre

- El Suprem celebra la vista de les qüestions prèvies.

20 desembre

- Fi de la vaga de fam de quatre acusats a la presó.

27 desembre

- El Suprem confirma la seva competència per jutjar el cas, però envia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la causa contra cinc exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusats únicament per desobediència.

2019

1 febrer

- Els presos són traslladats a Madrid . Forcadell i Bassa a Alcalà-Meco; la resta a Soto del Real.- El Suprem dicta l'acte en el qual admet la compareixença de centenars de testimonis en el judici, entre ells l'expresident Mariano Rajoy; rebutja reservar espai per a observadors i fixa la data de judici.- S'anuncia que el judici del procés començarà el 12 de febrer