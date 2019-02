Judici 1-O | Les defenses dels presos independentistes: "Això va de política"

Les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Carme Forcadell han denunciat que el judici de l'1-O que comença dimarts al Tribunal Suprem (TS) és un judici "polític" i han criticat que el tribunal que jutjarà els seus clients no és ni competent ni imparcial. En una roda de premsa organitzada per Òmnium Cultural per a mitjans internacionals aquest dilluns a Madrid, els lletrats Andreu van den Eynde, Olga Arderiu, Olivier Peter i Jordi Pina han argumentat que "el relat de la violència és fals" i els fets que es jutjaran no es poden considerar ni rebel·lió ni sedició. "Hi hauria d'haver una absolució. Volem creure que encara tenim possibilitats abans d'anar a Estrasburg", ha dit l'advocada de Forcadell Olga Arderiu.

"Si s'apliqués el dret internacional, Cuixart seria absolt i posat en llibertat", ha afirmat el membre de la defensa del president d'Òmium Olivier Peter. "Condemnar a Cuixart és assegurar que Espanya serà condemnada pel Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg", ha continuat l'advocat suís. "No es vol jutjar, es vol condemnar per raons polítiques", ha dit Peter, que ha assegurat que els actes que es jutgen "no són criminalitzables".

"Demà comença un judici a les urnes, un judici a la democràcia i això fa que el grau de responsabilitat sigui superior. Del resultat de la sentència d'aquest judici quedarà ressentida la democràcia espanyola", ha dit el lletrat de Sànchez, Rull i Turull, Jordi Pina. "La nostra gran missió és poder dir que posar una papereta a una urna no pot ser un delicte de rebel·lió o de sedició", ha remarcat.

L'advocada de Forcadell, Olga Arderiu, ha dit que s'està jutjant a l'expresidenta del Parlament per la seva "capacitat de lideratge" i no pels fets, ja que a la resta de membres de la Mesa només se'ls ha processat per desobediència. Arderiu també ha denunciat vulneracions de drets durant el procés judicial, com el de defensa, amb la poca antelació amb que s'ha anunciat la data d'inici o amb la inadmissió de proves.

Pel que fa a l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, ha assegurat que la justícia espanyola fa una "interpretació artificial de la llei", ja que el Congrés dels Diputats va despenalitzar el 2005 l'organització de referèndums il·legals. "Això no és rebel·lió ni ho serà mai", ha dit el lletrat, que ha afirmat que se'ls acusa d'aquest delicte per "suspendre tots els drets polítics" dels seus clients.



Dilacions indegudes

Tots els lletrats han negat que vulguin dilatar el temps que duri el judici i han apuntat que són els primers interessats en què es resolgui aviat. Tanmateix, les defenses han lamentat que el procés ha patit "acceleracions indegudes" que vulneren el dret de defensa i han afirmat que haurien necessitat més temps per preparar-la.

Sobre la possibilitat que es convoquin eleccions generals el 14 d'abril, Van den Eynde ha dit que no es pot ni imaginar ni vol considerar un escenari amb "interferències" d'aquest tipus i ha defensat que en cas que se celebrin els comicis i se suspengui el judici, s'hauria de posar en llibertat provisional als encausats.

"No es pot mantenir a algú en presó provisional perquè a tu et doni la gana de fer eleccions", ha reblat el lletrat de Junqueras i Romeva, que ha demanat que es respectin els drets dels seus clients si es dona aquest escenari.