Judici 1-O: Totes les mobilitzacions, vagues i concentracions de protesta

Els partits i les entitats sobiranistes llançaran a partir del dimarts 12 de febrer un nou cicle de protestes, aquesta vegada contra el judici de l'1-O al Tribunal Suprem (TS) i que inclouran tres manifestacions i una vaga general i no descarten ampliar-les amb altres mobilitzacions.

El dimarts, coincidint amb la data d'inici del judici, han demanat als catalans que es concentrin a les 12 hores i durant 10 minuts davant dels seus respectius centres de treball

També aquest dimarts, però a la tarda s'han convocat marxes a Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa (Tarragona).

El Sindicat d'Estudiants també ha convocat una vaga el 12 de febrer i preveu diverses concentracions a les capitals catalanes. A Girona, s'ha previst que es concentrin al migdia a la Plaça de l'1 d'Octubre.

El dissabte 16 de febrer organitzaran una nova manifestació a la Gran Via de Barcelona, en aquest cas una única protesta per aconseguir aglutinar forces a la capital catalana perquè es visualitzi un rebuig multitudinari al procés judicial.

Manifestació a Madrid

La mobilització més nova serà el dissabte 16 de març, ja que per primera vegada el soberanisme organitzarà una manifestació a Madrid amb l'objectiu de donar a conèixer el seu rebuig al judici per ser "un atac als drets civils i polítics dels dirigents independentistes encausats".

Els organitzadors no han donat detalls de la protesta, però han assegurat que esperen comptar amb el "Madrid solidari", és a dir, amb formacions estatals d'esquerres -i els seus simpatitzants- que en el passat han expressat el seu respecte pel dret a decidir.

Totes aquestes protestes estan organitzades per un espai unitari que està compost per diversos partits i entitats de la societat civil, entre els quals destaquen l'ANC, Òmnium Cultural, ERC, JxCat, el PDeCAT, la Crida, la CUP i Demòcrates.

Membres dels comuns com Jaume Asens i Joan Josep Nuet van acudir a l'acte de presentació de la mobilitzacions i el partit d'Ada Colau ha assegurat que se sumarà a les protestes i ha demanat que el Tribunal Suprem "permeti i faciliti la tasca dels observadors estatals i internacionals".

VAGA GENERAL

Més enllà de les manifestacions, el soberanisme també recolzarà la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC pel dijous 21 de febrer, una iniciativa que no compta amb l'aval dels dos principals sindicats de Catalunya, CC.OO. i UGT.

CC.OO. i UGT si que van emetre un comunicat el dimecres en el qual van reclamar als magistrats de l'Alt Tribunal imparcialitat i que "actuïn com a tercers, aliens als interessos en joc" i amb integritat, coherència, respecte a la dignitat humana, diligència i transparència.

INTERNACIONALITZACIÓ

Al marge de la iniciatives a Catalunya, l'ANC, a través de les seves seccions locals a l'estranger, ha programat accions de protesta en una vintena de capitals europees amb l'objectiu d'elevar internacionalment la seva crítica al judici.

Les ciutats triades han estat Londres, Glasgow, Edimburg, Aberdeen, Copenhaguen, Luxemburg, Brussel·les, Berlín, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Munic, Karlsruhe, Colònia, París, Niça, Ginebra, Basilea, Zuric, i també algunes espanyoles com Sant Sebastià, Bilbao, Vitòria i Pamplona.

Des del Govern també es vol internacionalitzar el missatge contra el procés judicial, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, té previst viatjar a set capitals europees en set setmanes per explicar "tota la veritat".

Bosch va començar la setmana passada viatjant a Londres i aquesta es traslladarà a París amb el missatge que és "un judici polític contra presos polítics", i que no hi ha hagut a cap moment de violència i que, per tant, els delictes de sedició i rebel·lió no se sustenten.