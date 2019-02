Un mort i un ferit en caure una grua sobre una casa a Sant Just Desvern

Un operari va morir i un altre va quedar ferit menys greu en caure una grua de construcció que estaven desmuntant sobre una casa de Sant Just Desvern. Els Bombers de la Generalitat van informar que l'accident va tenir lloc poc després de les dotze del migdia a aquesta localitat del Baix Llobregat, on una grua telescòpica estava retirant una altra grua fixa que havia estat utilitzada en les obres de construcció d'un edifici.

Per causes que es desconeixen, durant l'operació per retirar la grua fixa aquesta es va tencar en dos i va caure sobre una casa unifamiliar de tres pisos, en la qual en aquells moments hi havia vuit persones, però cap d'elles va quedar ferida.

Segons les primeres inspeccions, la casa sobre la qual va caure la grua no va patir danys estructurals i les vuit persones que es trobaven al seu interior en aquells moments van poder abandonar l'immoble pel seu propi peu. A l'hora de tancar aquestas edició, s'estava esperant l'arribada d'una altra grua per retirar les restes de la sinistrada, que es va trencar en dos trams.

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir al lloc del sinistre, així com patrulles de la Policia Local de Sant Just

L'operari ferit, que havia quedat atrapat entre la grua i un talús, va haver de ser traslladat a l'hospital Moisés Broggi en estat menys greu, segons les dades que van ser facilitades als bombers pel SEM.

En el moment en què es va produir l'accident bufava fort vent sobre la zona, amb unes ratxes al voltant dels 45 quilòmetres per hora. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), al matí d'ahir les ratxes màximes de vent se situaven entre els 40 i els 60 quilòmetres per hora a diversos punts del territori, sobretot al sector central del litoral i del prelitoral, a l'est de Catalunya i als cims del Pirineu, encara que localment es van arribar a registrar uns valors de fins a 70-80 quilòmetres per hora.