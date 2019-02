Renfe treballarà aquest dilluns en la retirada de l'última part del tren accidentat a Castellgalí. La resta del material s'ha apartat a les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Un cop es retiri, tècnics d'Adif repararan els danys en la infraestructura. Es podria recuperar el servei per les dues vies en aquest tram durant el dia, però es manté la previsió de recuperar la normalitat en les línies R4 i R12 quan comenci el servei de dimarts. Mentrestant, es manté el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa pels trens de la línia R4 i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf per als de la R12.

Una quinzena d'operaris treballen aquest dilluns per retirar la capçalera del tren de Rodalies que, divendres passat, va impactar frontalment contra el tren que venia de Lleida, a Castellgalí. Es tracta de la part del comboi més malmesa i, per aquest motiu, cal una grua de grans dimensions per tornar-la a encarrilar i portar-la a desballestar. Un cop s'hagi retirat, els tècnics d'Adif hauran de treballar en els danys que s'han produït a la via.

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que l'objectiu de la companyia és que aquest dimarts, a l'inici del servei, l'R4 i l'R12 tornin a funcionar "amb tota normalitat".

Pel que fa a les investigacions, Carmona ha dit que, a hores d'ara, es treballa en totes elles per tal d'entendre "què va passar, quines errades es van cometre i, el més important, detectar quines solucions s'han d'adoptar per evitar que es pugui produir un altre accident d'aquest tipus, ja sigui a l'R4 com a qualsevol altre punt de la xarxa".

Mateix nombre de viatgers

El portaveu de Renfe ha explicat que, aquest dilluns –primer dia laborable des de l'accident-, el volum de viatgers a Manresa a estat d'uns 3.000, una xifra que és l'habitual en feiners.