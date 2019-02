Rivera sobre el judici de l'1-O: «Si els condemnen que compleixin fins l'últim dia»

El president de Cs, Albert Rivera, ha assegurat a les portes del judici de l'1-O que no vol "ni venjança ni impunitat, sinó justícia". En aquesta línia, ha dit que si els líders independentistes són finalment condemnats pel Tribunal Suprem vol que compleixin "fins l'últim dia de presó". "Que s'ho haguessin pensat abans de cometre el delicte", ha manifestat a 'Telecinco'. "No em fa pena la gent que comet el delicte sinó la gent que el pateix, i a Catalunya han trencat la societat", ha afegit. A més, ha avançat que en cas d'arribar a president de l'Estat i són condemnats no els indultarà.

Rivera també ha dit que és una "paradoxa barrejar la negociació dels pressupostos amb la situació dels presos" i ha defensat la separació de poders. "No es pot barrejar una cosa amb l'altra, els separatistes volen privilegis judicials en el seu document dels 21 punts i això no ho pot fer cap altre ciutadà espanyol", ha manifestat .