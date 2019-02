Torra aposta per una «resposta democràtica» en cas de sentències condemnatòries

El president de la Generalitat, Quim Torra, aposta per una "resposta democràtica sobre el dret a l'autodeterminació" en cas que les sentències sobre l'1-O no siguin d'absolució. El dia abans que comenci el judici i en una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha defensat que s'està jutjant el dret a l'autodeterminació i ha assegurat que mai s'ha plantejat convocar eleccions si hi ha sentències condemnatòries i ha tornat a situar la resposta en mans del Parlament. Preguntat per si la resposta hauria de ser un altre referèndum d'autodeterminació, no ho ha concretat. Així mateix, el president ha advertit que la justícia espanyola "ha de ser conscient del que s'està jugant".

Torra ha recordat que cap dels partits independentistes no ha renunciat a cap via democràtica i pacífica per assolir la independència i preguntat per si ara és el moment de plantejar-se la via unilateral, ha respost que deu "lleialtat" al Parlament. "Jo m'atendré al que el Parlament digui", ha reblat tot demanat que hi hagi una "reacció conjunta" si es dona aquest escenari.

Per al president de la Generalitat les sentències del judici que arrenca aquest dimarts són un "punt d'inflexió claríssim" perquè es tracta d'un "judici a la democràcia i al dret a l'autodeterminació".

En aquest context, en cas que les sentències no siguin d'absolució, ha apostat per una "resposta democràtica sobre el dret a l'autodeterminació". Preguntat per si això significa un altre 1-O unilateral, Torra ha evitat concretar-ho i s'ha limitat a afegir que està disposat a fer el que el Parlament decideixi tenint en compte que és on hi ha els mandats democràtics.

El que sí que descarta són unes eleccions si les sentències son condemnatòries. "Mai m'he plantejat fer noves eleccions", ha assegurat de manera taxativa.

Torra ha defensat que si no hi ha absolució la justícia espanyola començarà a tenir "un problema enorme" perquè s'estan jutjat els més de dos milions de persones que van votar l'1-O. En aquest sentit, el president català ha avisat que la justícia espanyola "ha de ser conscient del que s'està jugant".



Demana que es garanteixi la seva seguretat a Madrid



El president de la Generalitat ha demanat que es garanteixi la seva seguretat quan vagi a Madrid per seguir el judici de l'1-O tal com assegura que es va garantir la celebració del Consell de Ministres a Catalunya el passat desembre.