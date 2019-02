Torra creu que Sánchez ha suspès el diàleg per la «pinça de l´extrema dreta»

El president de la Generalitat, Quim Torra, creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès el diàleg amb el govern català perquè s'ha trobat "tenallat" per la pressió de la "pinça de l'extrema dreta i del vell i ranci PSOE". Així ho ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio després que divendres el govern de Sánchez escenifiqués que deixava de negociar sobre el diàleg si el Govern manté el dret a l'autodeterminació com a condició. Precisament, Torra ha insistit que el dret a l'autodeterminació és una de les condicions també per permetre la tramitació dels pressupostos, juntament amb la concreció de la figura del relator i la fi de la repressió. "O resulta que l'oferta de diàleg era només per aprovar els pressupostos? Seria bastant desagradable", ha conclòs.

Torra ha assegurat que el Govern està "collat" a la taula del diàleg i ha instat el president Sánchez a decidir davant la "pinça de l'extrema dreta i del PSOE ranci". "Per què hem de pensar que el PSOE sempre ens ha de dir que no a l'autodeterminació"? ha preguntat per després recordar que l'any 2012 Iceta defensava un referèndum.

En una situació de "presos i exiliats", el president de la Generalitat ha assegurat que no es fàcil pel Govern seure a una taula però ha defensat que hi ha anat per "sentit de la responsabilitat". En aquest context, ha preguntat si l'oferta de diàleg del govern espanyol era només per aprovar els pressupostos de l'Estat i no per resoldre el conflicte polític. En aquest cas, Torra ha considerat que seria "bastant desagradable".

El Govern manté les condicions per tramitar els pressupostos estatals, a dos dies que es votin al Congrés. Torra demana que es concreti la figura de relator internacional, que es parli de dret a l'autodeterminació i assumeix la condició d'ERC de demanar la fi de la repressió, en la línia que no es repeteixin "detencions arbitràries" com les de Girona. "Són els mínims per poder tramitar els pressupostos i queden molt lluny del que volem", ha afirmat.

Torra insisteix que el dret a l'autodeterminació és una condició imprescindible per al diàleg i ha defensat que no pot sortir d'aquest marc perquè és el mandat democràtic de les darreres eleccions al Parlament. El president lamenta que el president Sánchez no concreti quina és la seva proposta per a Catalunya després de vuit mesos. "Què vol dir un nou Estatut per a Catalunya? Quines més competències? Demanem aquest grau de concreció perquè ens passarem la via parlant del diàleg pel diàleg", ha afegit.

Segons el president català, les converses amb el govern espanyol anaven "prou bé" fins dimecres de la setmana passada. Torra ha explicat que el canvi d'actitud de l'executiu de Sánchez va provocar "estranyesa i estupefacció" al Govern.



Manifestació a Madrid

Torra considera rellevant que el "feixisme" hagi quedat "reduït" a la manifestació que es va celebrar aquest diumenge a Madrid convocada per PP, Cs i Vox en contra de la política de Sánchez sobre Catalunya. El president català ha posat en valor totes les persones que no hi van assistir perquè es van adonar de la "trampa" i rebutjat una manifestació "contra el diàleg".

Després que en el marc de la manifestació des de Vox es demanés que el president de la Generalitat vagi a presó, Torra ha preguntat a Manuel Valls, Cs i PPC, tots ells presents a la protesta, si hi estan d'acord i creuen que el president català ha d'estar a la presó.