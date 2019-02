Comença el judici de l'1-O amb els dotze acusats asseguts al mig de la sala

El judici de l'1-O al Tribunal Suprem ha arrencat a les 10.22 hores. Els 12 acusats ja estan a la sala de vistes, nou d'ells traslladats des de les presons de Soto del Real i d'Alcalá-Meco. Els altres tres acusats, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, han arribat a peu al Tribunal Suprem. Tots dotze estan asseguts junts a la part central de la sala i no al costat ni al darrere dels seus advocat. En el cas dels presos, és la primera imatge pública en molts mesos més enllà de la fotografia que es va publicar dels que estaven a Lledoners. El judici ha començat amb les qüestions prèvies, on els advocats intentaran anul·lar el judici al·legant vulneració de drets fonamentals. No es descarta que les declaracions dels acusats comencin aquesta mateixa setmana. En aquesta primera sessió, els dotze acusats s'han assegurat a les butaques centrals de la sala, just davant dels 7 membres del tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena.

Els homes vesteixen amb americana i alguns presos llueixen el pin de consellers de la Generalitat. Jordi Sànchez porta llaç groc, mentre que tots porten corbata a excepció d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

A dins de la sala hi ha familiars dels acusats –dos per cap-, que han tingut un problema inicial per accedir a l'edifici del Tribunal Suprem fins que no han estat identificats per agents de la Policia Nacional, que posteriorment els han deixat entrar. Tots els familiars porten emblemes i llaços grocs i no han tingut problemes per entrar-los al Suprem.

A la primera sessió hi ha la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha arribat acompanyat del conseller Damià Calvet i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell. En representació del Govern també hi ha la consellera de Justícia, Ester Capella. Altres polítics catalans han fet acte de presència al Suprem amb motiu de la primera sessió del judici, com és el cas del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, o el president del Parlament, Roger Torrent, tot i que cap dels dos poden entrar a la sala de vistes perquè són testimonis i, per llei, no hi poden accedir fins que no hagin declarat.

Dos observadors internacionals han accedit aquest dimarts a l'edifici del Tribunal Suprem acreditant-se com a lletrats amb l'objectiu d'entrar a la sala de vistes del judici de l'1-O per seguir-lo com a públic. Es tracta del belga Frederic Ureel, de l'Advocats Europeus Demòcrates (AED), i del francès Alexandre Faro, membre de la Federació Internacional pels Drets Humans (Fidh). El Suprem va descartar reservar lloc a la sala per a observadors internacionals, però tot i així aquests dos hi han accedir presentant-se com a lletrats en el primer dia de judici.

També hi ha 55 places reservades per a públic. Des de primera hora, simpatitzants de Vox i alguns estudiants de Dret feien cua a l'exterior de l'edifici.

Segueix aquí l'streaming de les sessions a la Sala penal del Tribunal Suprem