La defensa de Forn demana que s'acumulin les causes de l'Audiència Nacional i del Suprem

La defensa de Joaquim Forn, exercida per Xavier Melero, ha demanat en la fase de qüestions prèvies que les causes al Suprem i a l'Audiència Nacional s'acumulin. "Només té avantatges i cap inconvenient perquè són els mateixos fets", ha manifestat Melero. Ara bé, com que s'allargaria la presó provisional mentre la sala resol aquest incident d'acumulació, ha sol·licitat al tribunal que substitueixi la presó provisional per una mesura cautelar "menys greu". A més, ha insistit que cal citar l'exministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ja que s'ha admès el testimoni de l'expresident Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A més, com a novetat, ha demanat que s'aporti la documental de la compareixença que Zoido va fer al Senat el gener del 2018 i on va detallar l'operació 'Copèrnic'.

Durant la seva intervenció, ha criticat que s'hagi dividit la causa entre l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem i ha demanat que s'uneixi. També ha al·legat que hi ha hagut una vulneració al dret d'un procés amb garanties i a una tutela judicial efectiva. També ha criticat que s'hagin fixat diferents nivells d'autors dels suposats delictes que es jutgen.

Melero també ha fet seva una cita de l'expresident Thomas Jefferson. "La democràcia és creure que l'altre té raó ni que sigui la meitat de les vegades", ha dit Melero, que ha afegit que aquesta cita és aplicable a Forn.