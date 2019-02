L'arquebisbe Omella defensa «assumir» netejar el que calgui» pels abusos

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va condemnar ahir els abusos a menors comesos per religiosos i va demanar «assumir i netejar tot el que calgui».

En declaracions a TVE i TV3 a l'entrada de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, que fins demà tots els bisbes de Catalunya a Tiana, Omella va fer una crida a l'Església a «ser valenta» en l'assumpte dels abusos comesos pels seus membres.

«El que està mal fet, està mal fet, i punt, sigui on sigui. Hem d'assumir i netejar tot el que calgui. Hem de ser valents», va sentenciar Omella, que va arribar a la reunió acompanyat pels seus dos bisbes auxiliars, Sergi Gordo i Antoni Vadell.



«Ens impacta a tots»

També a l'entrada de la reunió de bisbes, el prelat de Vic, Romà Casanovas, va reconèixer que els abusos sexualsa menors «són un tema que ens impacta a tots», mentre que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va qualificar els abusos de «molt lamentables» i va assegurar que comparteix el sofriment «de la gent, de les comunitats i, per descomptat, de les víctimes».

Els bisbes catalans agrupats a la Conferència Episcopal Tarraconense tenen previst abordar aquesta setmana els casos d'abusos sexuals a menors per part de religiosos que s'han fet públics aquestes últimes setmanes.



Reunió a Tiana

Segons van confirmar a l'ACN fonts eclesiàstiques, els bisbes de totes les diòcesis catalanes es van reunir ahir i ho tornaran a fer avui a Tiana en una trobada de caràcter ordinari on acostumen a tractar temes d'actualitat que afectin l'església.

D'aquesta manera, la previsió és que en aquesta reunió abordin els casos apareguts durant els últims dies, entre els quals hi ha el d'un monjo de Montserrat o mossèns de l'Arquebisbat de Tarragona o també del Bisbat de Girona.

L'Església catalana viu aquests dies un calvari per l'aparició pública d'un reguitzell de víctimes d'abusos a menors per part de religiosos des dels anys 70, uns pecats que l'han «compungit i avergonyit» i que intenta expiar amb comissions d'investigació i demanant perdó a les víctimes.

Les denúncies a tres capellans de l'arxidiòcesi de Tarragona, el rector de Constantí, Pere Llagostera -mort fa dos anys-, el seu substitut Xavier Morell -que va renunciar al seu càrrec- i al rector d'Arbeca i d'altres pobles lleidatans, Josep Maria Font -que també va cessar-, es van sumar altres contra el capellà de Vilobí d'Onyar, Tomàs Pons, acusat també d'haver abusat de menors. A ells s'agreguen els casos del monjo de Montserrat Andreu Soler, mort fa deu anys, acusat fins ara per una desena d'antics escortes del monestir de tocaments entre els anys 70 i 90.



A les escoles

La rematada d'aquesta setmana nefasta per a l'Església va ser l'aparició de dues víctimes més d'abusos d'un professor de religió del col·legi Mireia de Montgat en la dècada dels 80. Però aquests últims casos no són més que la continuïtat dels qur va destapar un exalumne dels Maristes de les Corts de Barcelona al febrer del 2016 a través d' El Periódico i que va provocar que una quarantena d'antics alumnes revelessin que havien patit abusos per part d'un professor.