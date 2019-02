Els mitjans estrangers situen el judici al procés com un fet històric

Els principals mitjans de comunicació estrangers qualifiquen d'"històric" el judici contra els 12 líders independentistes de Catalunya iniciat avui al Tribunal Suprem per l'intent secessionista d'octubre del 2017 i l'equiparen en importància a la restauració a Espanya de la democràcia.

A més, una gran part d'ells vincula el procés judicial -que podria durar mesos- amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2019, que es votarà aquest dimecres al Congrés, i també amb la continuïtat del Govern presidit per Pedro Sánchez.

Subratllen també l'absència al banc dels acusats de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, fugit de la justícia espanyola.

ESTATS UNITS

The Washington Post el situa com "el judici més important d'Espanya des del retorn de la democràcia", i la CNN assegura que es retransmet en viu "perquè tots puguin jutjar la neutralitat de la Cort més alta del país".

En aquest mateix sentit, The New York Times afirma que el Tribunal Suprem Tribunal "està sota una intensa pressió per demostrar que pot restar imparcial", en un judici que, segons Bloomberg, "amenaça de reclamar el cap d'un segon president del govern espanyol en menys d'un any", en referència a Pedro Sánchez.

La CNN també recorda la "notable absència" Puigdemont, qui viu en un "exili autoimposat" a Brussel·les, a on va fugir a fins d'octubre del 2017.

REGNE UNIT

The Guardian descriu el judici com "el més important des del retorn de la democràcia" i assegura que el procés independentista ha provocat el "major desordre polític en quatre dècades" a Espanya.

"Aquest judici alimenta l'atmosfera febril que ja envoltava una crisi territorial de llarg recorregut a Espanya", afegeix la cadena pública BBC, que també considera la "crisi de Catalunya" com de les més greu que ha patit el país des de l'època del "dictador Francisco Franco".

ALEMANYA

L'alemany "Frankfurter Allgemeine Zeitung" apunta que el procés serà "una prova de foc per a la democràcia espanyola", i pronostica que, a causa de la situació política, la celebració d'eleccions "és cada vegada més probable".

Der Spiegel, de la seva banda, destaca en una extensa informació que "el cap més conegut del moviment independentista" no s'asseu a la banqueta", en referència a Puigdemont, conegut a Alemanya pels mesos que va passar a Berlín mentre es decidia una petició d'extradició.

El diari Zeit, incideix sobre la independència del poder judicial: "els set jutges es troben davant un doble repte: no només han de trobar un veredicte just, sinó també un que destensi la situació al país".

FRANÇA

"Le Monde" destaca que el procés arriba en un mal moment per al president del Govern espanyoo, que intenta negociar el seu projecte de pressupostos amb els independentistes, que amenacen amb tombar-los si no hi ha gestos a favor dels polítics a la presó i no reconeix el dret a l'autodeterminació.

El diari "Libération" recorda que més enllà dels dotze encausats, a la "banqueta dels exiliats" hi ha la figura de l'expresident Puigdemont, l'estratègia de fugida del qual "deixa un regust amarg en diverses figures del camp independentista".

El conservador "Le Figaro" creu que en els pròxims mesos les estratègies dels acusats podrien separar-se entre els qui optin pels arguments jurídics i "els qui prefereixin transformar el tribunal en tribunal polític a favor del dret de l'autodeterminació i la independència"

ITÀLIA

El diari de més difusió, "Il Corriere della Sera", situa Sánchez "entre dos focs per Catalunya", en al·lusió a l'inici del judici i al suport independentista dels comptes del seu Govern.

El diari "La Repubblica" adverteix que són "hores decisives que poden marcar el destí del Govern socialista espanyol" per l'"històric" procés judicial i perquè si Sánchez no aconsegueix tirar endavant els seus comptes "la legislatura es podria declarar formalment conclosa".

BÈLGICA

El diari econòmic "L'Écho" qualifica el judici com "un procés sense precedents que apareixerà en els llibres d'Història".

"Le Soir" publica a més una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, amb el títol "Catalunya, un procés contra la democràcia", en la que el líder sobiranista critica el "càrrec imaginari de rebel·lió" del qual se l'acusa.

PORTUGAL

Renascença, l'emissora lligada a l'església catòlica portuguesa, parla de "procés històric" i recull unes declaracions de Puigdemont en les que afirma que es tracta d'un "test d'estrès a la democràcia espanyola", mentre el diari Público, en el seu editorial, destaca "la vitalitat democràtica d'Espanya".

Expresso, el mitjà de més impacte al país, va reproduir notícies divulgades per l'agència oficial portuguesa, Lusitana, sobre el judici. "El procés independentista català arriba al tribunal", ha titulat el diari Público, que en un editorial d'aquest dimarts sobre la situació política espanyola destaca que "la vitalitat democràtica d'Espanya encara té força per mirar cap endavant".

HOLANDA

La televisió pública ENS diu que és "un dels processos judicials més grans i estressants" d'Espanya, mentre que el diari digital NU el qualifica com el "judici espanyol del segle".

ARGENTINA

El diari La Nación destaca el judici com "el procés més important del passat recent a Espanya, remarca que "la tensió" que ha despertat al país i recorda el "gran absent" Puigdemont, qui "avui està pròfug a Bèlgica", emfatitza el diari.

El canal de notícies TN considera que es tracta "d'una de les causes judicials més controvertides dels últims temps, que va provocar una profunda divisió política i social, i el resultat tindrà conseqüències per al futur escenari polític espanyol".