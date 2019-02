El TC anul·la la proposta del Parlament d'investir president a Puigdemont fugit

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat anul·lar la resolució del Parlament de Catalunya de gener del 2018 en la que va proposar a Carles Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat malgrat trobar-se fugit de la Justícia.

Fonts del Tribunal han informat del veredicte d'aquesta sentència, el contingut de la qual es donarà a conèixer en els pròxims dies. El TC també ha acordat per unanimitat inadmetre un recurs de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell relatiu a la recusació del jutge Pablo Llarena.

A la primera de les decisions, el Constitucional anul·la les resolucions del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, del 22 de gener del 2018, per les que proposava la investidura de don Carles Puigdemont com a candidat a president del Govern de la Generalitat i per les que convocava sessió plenària el 30 de gener del 2018 per votar aquesta investidura.

Quant al recurs de Forcadell, el TC l'inadmet per extemporani, doncs la causa segueix en curs.

L'expresidenta del Parlament va recórrer al Constitucional en rebutjar el Suprem l'incident de recusació que va presentar contra l'instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.