Torra descarta convocar eleccions si hi ha sentències condemnatòries

El president de la Generalitat, Quim Torra, aposta per una «resposta democràtica sobre el dret a l'autodeterminació» en cas que les sentències sobre l'1-O no siguin d'absolució. El dia abans que comenci el judici i en una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra va defensar que s'està jutjant el dret a l'autodeterminació, va assegurar que mai s'ha plantejat convocar eleccions si hi ha sentències condemnatòries i va tornar a situar la resposta en mans del Parlament. Preguntat per si la resposta hauria de ser un altre referèndum d'autodeterminació, no ho va concretar. Així mateix, el president va advertir que la justícia espanyola «ha de ser conscient del que s'està jugant». Torra va recordar que cap dels partits independentistes no ha renunciat a cap via democràtica i pacífica per assolir la independència i preguntat per si ara és el moment de plantejar-se la via unilateral, va respondre que deu «lleialtat» al Parlament. «Jo m'atendré al que el Parlament digui», va dir tot demanat que hi hagi una «reacció conjunta» si es dona aquest escenari. Per al president de la Generalitat les sentències del judici que arrenca avui són un «punt d'inflexió claríssim» perquè es tracta d'un «judici a la democràcia i al dret a l'autodeterminació».



El Govern espera un judici «just»

El Govern espera que el judici de l'1-O sigui «just». Així es va expressar la consellera de Justícia, Ester Capella, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'ahir a la tarda. Acompanyada de la portaveu del Govern, Elsa Artadi, la titular de Justícia va reclamar que es recuperin «els principis d'un estat democràtic i de dret», així com el principi de proporcionalitat, la legalitat penal i que tot entri dins la «raó jurídica». Paral·lelament, el Parlament va suspendre les activitats que estaven previstes per avui, dia que començarà el judici sobre el procés sobiranista al Tribunal Suprem, i també va anunciar que ajorna les sessions dels dies 20 i 21 de febrer, coincidint amb la vaga convocada pel sindicat CSC.



Puigdemont a Berlín

L'expresident català Carles Pugidemont va dir ahir que volia aprofitar la seva presència en la gala de la fundació Cinema for Peace (Cinema per la pau), paral·lela a la Berlinale, per «donar veu» als seus companys que hauran de respondre demà davant la justícia espanyola per la seva participació en l'il·legal procés independentista a Catalunya.



Protesta de Cs a Barcelona

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va anunciar que el seu partit convoca una manifestació a Barcelona per diumenge vinent al matí per reclamar eleccions.