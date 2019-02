Els usuaris de la línia de tren de l'accident de Castellgalí, «indignats» per la falta d'inversió

Dos accidents mortals en dos mesos i mig, i a només tres estacions de distància. Els usuaris de l'R4 de Renfe, que uneix Manresa amb Barcelona, senten «ràbia i indignació» per «la manca d'inversió» que pateix aquesta línia. En declaracions a l'ACN, admeten que els fa por tornar a pujar al tren, però que no tenen més remei per la manca d'infraestructures alternatives que pateix la comarca. És el cas de l'Iman El Kabiri, que cada dia ha d'agafar el tren per anar fins la Universitat Autònoma de Barcelona. «No pots fer-hi res, l'has d'agafar sí o sí», va explicar. Ahir a Manresa hi va haver una manifestació per exigir més inversió a la línia R4, i el Consell d'Alcaldes preveu reunir-se de manera extraordinària demà per tractar aquesta qüestió.

En Carles Prados és un dels 3.000 usuaris que, cada dia laborable, agafa el tren a l'estació de Manresa per anar fins a l'àrea metropolitana. En declaracions a l'ACN, va explicar que els problemes que pateix aquesta línia són habituals. «Només cal dir que fa més de 100 anys que triguem el mateix per anar de Manresa a Barcelona, una hora i mitja», va afegir.

El mateix li passa a la Daniela Reyes, qui literalment considera que la línia R4 de Renfe «és una vergonya». El servei ferroviari en el tram afectat per l'accident estarà tallat fins avui al matí, quan Renfe i Adif confien que la infraestructura estigui ja a punt per recuperar la normalitat. Els tècnics de Renfe van acabar ahir de retirar de la via l'últim cotxe dels combois accidentats, cosa que permetrà que comencin després els treballs de reparació dels danys de la infraestructura, segons ha explicat als periodistes un portaveu de la companyia.



Vies operatives

En el moment en què el cotxe sigui apartat, per ser després desballestat, els operaris d'Adif entraran a reparar els danys en la infraestructura. La previsió actual és que les dues vies del tram afectat puguin estar ja operatives avui al matí, amb la qual cosa tornaria la normalitat a les línies R4 i R12. Paral·lelament, al voltant d'un centenar de treballadors ferroviaris es van concentrar ahir davant l'antiga estació de Renfe a Lleó com a homenatge a la maquinista Raquel Delgado, morta durant l'accident.