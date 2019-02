Els testimonis dels presos després del primer dia: emmanillats per anar de l'Audiència al Suprem

Els exconsellera Jordi Turull i Joaquim Forn relaten en articles a 'El Nacional' les últimes hores abans de l'inici del judici, el trasllat i les primeres impressions dins la sala del Tribunal Suprem (TS).

Tots dos expliquen que a les 7 hores han de sortir de la presó en direcció al tribunal i com que no tenen despertador han decidit picar la paret de la cel·la per assegurar que els set homes independentistes presos, que estan en cel·les seguides, estiguin desperts. Turull explica que els pantalons li van grans perquè ha perdut pes i que espera que no es noti. Tots dos narren que no els han posat manilles per fer el trasllat en furgoneta de 50 minuts. Però sí que n'han posat a Junqueras, Forn, Rull i Romeva en el trasllat de 5 minuts entre l'Audiència Nacional i el Suprem.

Turull afirma que el primer dia del judici "tot són atencions" i avisa que "res pot arreglar o blanquejar els vicis i defectes de la instrucció i el fet d'afrontar el judici en situació de presó".

L'exconsellera de la Presidència també es refereix a la trobada de tots els acusats i els advocats abans d'entrar a la sala. "Feia molt temps que no estàvem tants i tan junts. Trobada a la qual potser fa uns anys no hi hauria donat massa valor, ara és una cosa molt forta", descriu.

En el seu escrit, Forn explica que a ell i a Junqueras, Romeva i Rull sí que els han emmanillat per anar de l'Audiència al Suprem tot i que aquesta vegada no els han portat al calabós. Un responsable de la policia els han explicat que cada dia se seguirà el mateix protocol. L'exconseller d'Interior escriu que en el recés per dinar del primer dia de judici han menjat truita d'espinacs, verdures i macedònia de fruita.

"Conèixer la sala, veure les cares dels jutges i fiscals ens ajuda a conèixer el terreny de joc on haurem de jugar. El tracte i les formes estan sent correctes", ha conclòs.