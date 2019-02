La fiscalia: «L´ús de la violència no es pot atribuir a la policia sinó a qui va mobilitzar ciutadans com a murs humans»

El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha atribuït la violència de l'1-O als líders independentistes i ha eximit de responsabilitats els policies. "L'ús violent no es pot atribuir als policies, sinó a qui coneixia la legalitat i va mobilitzar ciutadans com a murs humans per impedir l'actuació policial", ha manifestat en la segona sessió del judici. La defensa de Cuixart va acusar d'encobrir la tortura per incloure com a prova la relació dels policies ferits però no la de ciutadans. La Generalitat va fixar la xifra el 1.066 ferits. "Identificar l'ús legítim i proporcionat de la força policial com a tortura o tracte degradant és un disbarat jurídic", ha replicat al lletrat de Cuixart, Benet Salellas.

Per a la fiscalia, hi va haver ferits per "contusions no greus" i només s'ha referit a dos casos "greus": un home que va patir un infart "i que va ser atès per un policial" i el cas de Roger Español, que va perdre un ull. Segons Zaragoza, va rebre una bola de goma "després de tirar una tanca a la policia".