Els independentistes censuren la «vergonya» del judici

Representants dels partits polítics sobiranistes van censurar ahir la «vergonya» que suposa l'inici del judici als líders del procés i, després de qüestionar la imparcialitat de la justícia, van avisar que la causa arribarà al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. El president del grup parlamentari d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va lamentar que «finalment» s'hagi vist «la imatge de la vergonya» de l'inici del judici.

El diputat de la CUP Carles Riera, de la seva banda, va indicar que l'inici de judici «requereix una resposta excepcional de desobediència permanent» i va reivindicar que «la millor resposta a la repressió és la lluita al carrer». La consellera de Presidència, Elsa Artadi (JxCat), va indicar, en referència als pressupostos, que «allò que és un xantatge de veritat és jutjar dotze persones per fer un referèndum, per defensar drets i per donar la veu a la ciutadania». Pel portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, aquests mesos es dirimeix davant dels «ulls» de tota la UE si la justícia espayola «és neutral o no».

Una visió ben diferent té el PP. El president de PP, Pablo Casado, va donar per acabada la legislatura i va deixar clar que «el PP sempre defensarà la justícia. Però per desgràcia el govern del PSOE ha intentat treure l'espasa a la justícia per clavar-la a la Constitució per l'esquena», va deixar anar durant la seva rèplica al Congrés. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, va advertir que el seu partit estarà «molt vigilant» durant el judici al Procés perquè no «tolerarà ni una sola instrucció a cap dels actors» que participaran en aquesta causa. No obstant això, va suggerir un pacte amb els independentistes per indultar els dirigents que s'asseuen al banc dels acusats.

Mentrestant, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar que no es pressioni els jutges encarregats d'examinar els fets i ha aprofitat per retreure als líders independentistes que , en comptes de «lamentar-se» ara pel que ha passat, haurien haver-s'ho pensat abans d'incomplir la llei.

«L'únic que espero és que es faci Justícia», va declarar Rivera als passadissos del Congrés, aclarint que això no vol dir «venjança» però tampoc «impunitat». En aquest sentit, va rebutjar que, a canvi de suports parlamentaris, el Govern indulti aquells que resultin condemnats pels tribunals, i ha assegurat que ell no ho farà si alguna vegada és president. «Aquells que van incomplir la llei o van poder cometre delictes del Codi Penal, en comptes de lamentar-se, el que havien d'haver fet és pensar-s'ho abans», va manifestar.



La confiança europea

Finalment, el vicepresident de la Comissió Europea i responsable d'Ocupació i Creixement, Jyrki Katainen, va demanar no «polititzar» el judici als líders independentistes i confia «plenament» en el sistema judicial espanyol i creu que la solució a la crisi a Catalunya ha d'emmarcar-se dins dels límits de la Constitució. «Donem tot el suport a les institucions legals i democràtiques i a l'ordre constitucional del país», va declarar Katainen en una roda de premsa a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg.