L'advocat de Vila confia que el tribunal l'aixequi de la banqueta per no signar la DUI

Pau Molins, l'advocat de l'exconseller català Santi Vila, confia que el tribunal que jutja el procés independentista llevant al seu client de la banqueta dels acusats al Suprem perquè va dimitir dies abans que la declaració unilateral d'independència (DUI) el 27 de octubre de 2017.

En declaracions als mitjans de comunicació després de la finalització de la segona jornada del judici, Molins ha recordat que en la seva intervenció durant les qüestions prèvies va reclamar al tribunal que presideix el magistrat Manuel Marchena que tregui d'aquest procediment a Vila perquè no sigui jutjat en el Suprem en entendre que no és l'òrgan competent per fer-ho, ja que no està acusat de rebel·lió, sinó de malversació i desobediència.

Vila, per a qui la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen una condemna de set anys de presó, va dimitir del seu càrrec com a conseller del Govern de Carles Puigdemont pocs dies abans de la DUI, però les acusacions entenen que abans d'això va desatendre els requeriments del Tribunal Constitucional perquè la Generalitat cessés en les seves intencions i el departament que va dirigir va autoritzar contractes necessaris per al referèndum, per al que va disposar de fons públics.

Un cop escoltades a totes les parts en les qüestions prèvies, l'advocat de Vila considera que cap de les acusacions ha impugnat expressament la seva petició per treure-li del procediment, pel que espera que el tribunal prengui nota i accedeixi a no jutjar a l'exconseller.