Renfe manté tallada l'R4 fins que acabi la investigació de l'accident

Renfe mantindrà tallada la circulació dels trens en el tram afectat per l'accident de divendres passat a Castellgalí en espera d'acabar les investigacions obertes per determinar les causes del sinistre.

Encara que dilluns Renfe va anunciar que el servei ferroviari en aquest tram es restabliria ahir al matí, finalment la decisió es va ajornar a l'espera de la conclusió de les investigacions. Per això, Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa per als trens de la línia R4 i entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet per als serveis de la línia R12.

Una vegada es determinin quines són les mesures que s'hauran d'implantar al tram i la transitorietat fins a la seva posada en marxa, Renfe restablirà el servei ferroviari en aquest trajecte.

Els viatgers poden trobar tota la informació sobre la situació del servei a través de la megafonia de les estacions i els trens i en els telèfons d'informació de Renfe.

D'altra banda, ahir al matí un tren que entrava a l'estació de Segur de Calafell va patir la frenada d'un eix i va provocar fum en la maniobra de frenada de la roda, cosa que va obligar els passatgers a agafar el tren següent, sense que s'hagin produït danys personals.



«Trasparent i eficaç»

El maquinista i portaveu de Semaf, Lluís Moyano, va demanar ahir que la investigació oberta després de l'accident de l'R4 de divendres passat, en què va morir la conductora d'un tren després d'un xoc amb un altre comboi i diverses persones van resultar ferides, sigui «transparent i eficaç» i que un cop detectades les «deficiències» es resolgui i es pugui reprendre el servei amb «total normalitat i seguretat». «El pilar bàsic d'aquesta empresa és la seguretat. El nivell és molt alt i ha de seguir sent el mateix i fins que no hi hagi determinació clara del que ha passat no es podrà reprendre el servei», va afegir Moyano.