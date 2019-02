Vall d´Hebron tracta càncers infantils implantant el tumor al mateix òrgan d´un ratolí

Extreure una petita part del tumor d'un infant i implantar-lo en un ratolí en el mateix òrgan o zona que el tumor original. Es tracta d'una tècnica que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron utilitza en un programa pioner a l'estat espanyol i que permet que aquest 'tumor mirall' evolucioni en el ratolí d'una manera molt similar que en l'infant. D'aquesta manera, es poden testar de forma més fidedigna en l'animal tractaments personalitzats per al pacient.

El programa Comik, que es va posar en marxa el 2016, és un projecte de medicina personalitzada en tumors sòlids infantils que es focalitza en nenes, nens i adolescents amb càncer de mal pronòstic o que han tingut una recaiguda. "Un programa com aquest pretén obrir portes per a pacients que fins ara no tenien cap altre tipus de rescat", afirma la doctora Gabriela Guilllén, de la Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica de Vall d'Hebron.