Els bisbes catalans es reuniran al març per concretar mesures «rigoroses» contra els abusos

Els bisbes de Catalunya celebraran una reunió extraordinària durant el mes de març, en una data encara per determinar, per tal de concretar les «rigoroses mesures de prevenció» contra els abusos sexuals que van anunciar dimarts en un comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Fonts de la Tarraconense van explicar que no volen esperar la reunió del papa Francesc amb els presidents de les conferències episcopals per veure quines indicacions es donen abans de prendre cap mesura concreta i que la reunió ordinària queda massa lluny.

La concreció podria estar relacionada amb una formació específica no tant dels sacerdots com als laics que tenen tasques de responsabilitat o educatives relacionades amb l'Església catòlica.

Es dona la circumstància que no està previst que cap dels bisbes de Catalunya participin directament en la trobada que entre el 21 i el 24 de febrer tindran els presidents de les conferències episcopals i el papa Francesc per tractar els casos d'abusos sexuals.

Les fonts consultades exposen que els bisbes de Catalunya estaran pendents del que els pugui transmetre el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Ricardo Blázquez, i els documents finals que es distribueixin. «Qualsevol persona és responsable de la missió eclesial, i per això caldrà més formació i selecció», van exposar les fonts consultades.

Van recordar, com també indicava el comunicat conjunt del dimarts, que de moment seguiran treballant com fins ara, complint la legislació vigent canònica i civil, i «que passa per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica que correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas d'abús fonamentat».

En el comunicat fet públic el dimarts, després de la reunió ordinària dels bisbes de Catalunya, que conformen la Conferència Espiscopal Tarraconense, els bisbes de Catalunya es van comprometre a actuar «amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per erradicar de les nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura de l'abús sexual, econòmic, de poder i de consciència».

Els bisbes van demanar perdó a les víctimes i es van solidaritzar amb el seu dolor, «i també a totes les persones a qui el coneixement d'aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva confiança en l'Església».