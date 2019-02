Judici al procés | Forn: «La DUI no es va votar, només es va llegir»

El Tribunal Suprem acull aquest dijous la tercera sessió del judici de l'1-O. El tribunal va optar per suspendre la sessió de dimecres, després d'haver completat la fase d'al·legacions prèvies amb les intervencions de fiscalia, advocacia de l'Estat i Vox. Les tres acusacions van rebatre i impugnar les al·legacions que el dia abans havien formulat les defenses dels dotze acusats. Els lletrats dels líders independentistes van denunciar davant del tribunal diverses vulneracions de drets fonamentals. A l'inici de la sessió d'aquest dijous els magistrats aclariran si respon les al·legacions de les defenses. També poden optar per posposar-ho i resoldre-ho tot al final, en sentència.





18.19 h

Forn assegura que DUI que va votar Parlament va ser una "declaració política"

16.35 h

Inicia les preguntes l'advocada de l'Estat

16.28 h

Aragonès insisteix en el "diàleg" com a sortida al "conflicte"

16.00 h

Es repren la declaració de Forn

13.37 h

Forn respon a Fiscalia que els Mossos "mai van rebre ordres polítiques"

13.11 h

13.03 h

Torn de Joaquim Forn

13.03 h

Junqueras nega l'ús de fons públics per al Referèndum

13.02 h

Junqueras diu que l'actuació policial l'1-O va ser "injustificada"

12.37 h

Es reprèn la sessió

12.18 h

Rivera respon a Junqueras

12.03 h

Torra aplaudeix la "dignitat i exemple" de Junqueras davant el tribunal

12.02 h

Recés de 30 minuts

11.41 h

11.37 h

11.33 h

11.21 h

11.19 h

11.18 h

11.16 h

11.15 h

Junqueras defensa que no es va cometre "cap delicte"

11.15 h

Junqueras diu que seguirà reivindicant el dret a l'autodeterminació perquè és un "principi democràtic"

11.14 h

11.13 h

11.12 h

11.04 h

Junqueras: "És un judici polític i no respondré a les acusacions"

11.01 h

11.00 h

10.52 h

El Suprem alerta que no permetrà que acusacions i defenses facin un "debat ideològic" en els interrogatoris

10.49 h

El tribunal accepta la compareixença de l'exministre Zoido com a testimoni

10.40 h

El tribunal torna a rebutjar Puigdemont

10.36 h

El Suprem permet als acusats respondre en català

10.08 h

Junqueras es negarà a respondre a la fiscalia, l'advocacia de l'Estat i Vox

L'exconseller d'Interiorha assegurat aquest dijous que la resolució de la DUI que el Parlament va aprovar el 20 d'octubre del 2017 era una mera "declaració política", sense que es desenvolupés posteriorment, ja que el Govern mai es va plantejar una altra possibilitat que avançar els comicis o acceptar el 155.En resposta al seu advocat,ha rememorat els dies posteriors al, en què, ha assegurat, la Generalitat preveia la possibilitat de convocar eleccions autonòmiques o acceptar l'activació de l'article 155 de la Constitució: no hi havia "una tercera opció", ha indicat.L'exconseller d'Interiorha explicat alque a finals d'octubre del 2017 era partidari de la convocatòria d'eleccions. "Si es podien trobar possibilitats de consens que permetés seguir parlant, valia la pena seguir donant suport a aquesta solució", ha dit en respostes al fiscal.ha recordat queva decidir en un moment donat convocar els comicis i que la seva opinió era "favorable". "A partir d'aquí moltes persones van donar la seva opinió, però van intervenir altres realitats", ha dit, tot advertint que no hi va haver garanties perquè l'Estat no apliqués el 155 tot i la convocatòria.ha negat "cap tipus de despesa" per part dels departaments i ha recordat la "intervenció absoluta" de les finances per part de l'Estat.El vicepresident del Govern,, ha insistit aquest dijous que el "diàleg" és "l'única sortida" possible al "conflicte" a Catalunya davant el judici "polític" que s'està celebrant al Tribunal Suprem contra els líders del Procés i el "fracàs" de les negociacions amb el Govern deAixí ho ha posat de manifest durant la roda de premsa que ha ofert al Centre Cultural Blanquerna, al centre de Madrid, al terme de l'interrogatori al qual s'ha sotmès l'exvicepresident català i líder d'Esquerra Republicana (ERC),, al Suprem en el marc del judici per l'organització del referèndum sobiranista l'1 d'octubre de 2017.L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha desvinculat el seu "compromís polític" per tirar endavant el referèndum de l'1-O de la tasca que van fer els Mossos d'Esquadra. Forn ha estat el segon dels acusats que han declarat al judici del Tribunal Suprem i, en el seu cas, sí que ha acceptat respondre preguntes de la fiscalia i de l'advocacia de l'Estat. Forn ha volgut separar les seves conviccions polítiques de l'acció dels Mossos, tot assegurant que la policia catalana "mai van rebre ordres polítiques". De fet, Forn ha assegurat que la policia catalana "va donar compliment a totes les instruccions de fiscalia i a la interlocutòria de la magistrada del TSJC".Joaquim Forn: "No discuteixo l'autoritat del Tribunal Constitucional, però està format per membres nomenats per partits polítics, senyal de poca imparcialitat"Oriol Junqueras nega l'ús de fons públics per al referèndum, urnes i paperetes del 1-O: "Als contribuents no els va costar res".Oriol Junqueras ha criticat l'actuació policial de l'1-O i ha dit que va ser "injustificada i innecessària". Davant del tribunal, també ha qüestionat que l'objectiu del desplegament fos evitar el vot i ha recordat que hi havia cens universal. "L'objectiu de la violència no era impedir que poguessin votar sinó per generar ambient de crispació però afortunadament la societat no va respondre", ha manifestat. També ha negat haver donat instruccions ni a ciutadans ni tampoc als Mossos d'Esquadra. "Mai, mai, mai", ha reblat. A més, ha afirmat que "res" podia fer "preveure" que hi hauria violència perquè els ciutadans sempre s'havien comportat "de manera cívica i pacífica"."Els problemes de la democràcia es resolen sempre amb més democràcia, no amb menys democràcia""Impedir-ho per la força sí que ho és""Votar no és un delicte, el legislador el va treure explícitament""A vegades en la vida has de triar entre un objectiu i el compliment d'aquesta moral, aquesta ètica, aquests principis. Nosaltres sempre hem triat aquests principis""Qualsevol objectiu polític noble pot resultar immoral si els mecanismes que s'utilitzen per a aconseguir-ho són indecents""Nosaltres sempre hem rebutjat l'ús de la violència""Han acceptat usar la violència?", pregunta la defensa, i Junqueras respon: "mai, mai, mai"Oriol Junqueras ha carregat contra les acusacions perquè considera que estan "retorçant" els fets i ha dit que està "en desacord amb la seva argumentació", que creu que és "forçada". "No hem comès cap delicte, absolutament res, votar en un referèndum no és delicte, treballar per la independència de forma pacífica no és delicte, no hem fet cap dels delictes que se'ns vol atribuir", ha reblat Junqueras insisteix que la via independentista sempre ha estat "cívica i pacífica" i que si no hagués estat així ells hi haguessin estat "al davant" per mostrar-hi oposició. A més, lamenta que la cadira del diàleg "sempre ha estat buida" i que l'Estat s'ha negat a buscar una sortida política al conflicte. "Això no es resol posant la gent a la presó", ha afegit.Oriol Junqueras ha dit davant el tribunal que seguirà reivindicant el dret a l'autodeterminació perquè és "un principi democràtic recollit en tractats internacionals". "Quan hi ha una reivindicació ciutadana, pacífica, reiterada en el temps i significativa, se li ha de donar sortida política. Ho hem intentat, ho intentem i ho intentarem", ha dit a preguntes del seu lletrat sobre com aborden l'autodeterminació. A més, ha defensat que a banda d'estar "a favor de la independència", el seu partit és "moltes altres coses i que tot això és compatible". "No som enemics de ningú ni de res" i ha afegit que "abans que demòcrates som bones persones". També ha negat la violència i ha remarcat que sempre ha actuat "exclusivament de manera pacífica".Oriol Junqueras: "Nosaltres no som enemics de ningú ni de res"Oriol Junqueras: "Abans que demòcrates, som bones persones. estem convençuts que la nostra obligació és atendre les necessitats dels ciutadans i això és el que ens porta a ser independentistes"Oriol Junqueras: "Cal donar sortida política les reivindicacions dels ciutadans"L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ha obert el torn d'interrogatoris al judici de l'1-O anunciant la seva decisió de no respondre les preguntes de les tres acusacions. "No renuncio a les meves conviccions democràtiques, em trobo en situació d'indefensió, se m'acusa per les meves idees i no pels meus fets i, com que entenc que és un judici polític i sóc un representant electe, em dec als meus votants i no respondré a les acusacions", ha dit. A més, ha dit considerar-se "pres polític". Junqueras, així, ha començat l'interrogatori responent directament al seu advocat i ho fa en castellà, ha explicat, per fer arribar el seu missatge al conjunt de l'Estat.Oriol Junqueras: "En aquests moments em sento un pres polític"Oriol Junqueras diu que el judici és "polític" i defensa que se'l jutja "per les seves idees i no dels seus fets"El tribunal del judici de l'1-O ha advertit a acusacions i defenses que els interrogatoris "només es podran centrar en els aspectes fàctics" i que "no serà possible un debat ideològic sobre la posició, l'actitud de caràcter ideològic de cada acusat o de la representació de l'acusació popular", que està exercida per Vox. En la resolució de les qüestions prèvies plantejades per les defenses, el president del tribunal, Manuel Marchena, ha explicat que la sala ha descartat deixar en llibertat els nou acusats que estan presó preventiva durant el judici, i que sí permetrà als acusats que ho vulguin situar-se darrere dels seus advocats si ho prefereixen per tenir una millor comunicació. El tribunal també donarà l'opció d'un segon interrogatori si s'afegeixen proves que no tinguin totes les parts.El tribunal ha acceptat la compareixença de l'exministre de l'interior, Juan Ignacio Zoido, com a testimoni al Tribunal Suprem. L'havia proposat la defensa de Joaquim Forn, exercida per Xavier Melero. En la fase de qüestions prèvies, el lletrat havia dit que calia citar l'exministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ja que s'ha admès el testimoni de l'expresident Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A més, com a novetat, ha demanat que s'aporti la documental de la compareixença que Zoido va fer al Senat el gener del 2018 i on va detallar l'operació 'Copèrnic' i va fixar el cost en 87 milions. La sala considera que serà interessant poder-li preguntar sobre això.El tribunal ha tornat a rebutjar la declaració de Carles Puigdemont com a testimoni en el judici al Suprem. Algunes defenses l'havien tornat a sol·licitar a la fase de qüestions prèvies però el president del tribunal, Manuel Marchena, ha dit que és "conceptualment impossible" i ha demanat a les defenses que siguin "serioses". "En un procés penal no es pot canviar el format, no es pot venir al matí d'acusat i a la tarda de testimoni", ha manifestat. Marchena ha defensat que és diferent el cas d'altres testimonis que sí declararan tot i estar investigats pels mateixos fets en altres tribunals (com és el cas de Trapero). Ha dit que en aquest cas es permetrà que no responguin allò que creguin que els perjudica.El tribunal del judici de l'1-Oen els interrogatoris, però, com demanaven les defenses, sinó que serà consecutiva. El president del tribunal, Manuel Marchena , ha assegurat que seria "inadmissible la restricció del principi de publicitat" perquè "tots els que estan a la sala i no tenen auriculars no podrien atendre i entendre les respostes". Marchena ha afegit que es reconeix aquest dret per "raons emocionals" i no, com al·leguen les defenses, per una "hipotètica indefensió". En aquest sentit, ha recordat que en la fase d'instrucció "no s'ha fet cap mínima al·lusió a la possibilitat de respondre en llengua catalana".L'exvicepresident del Govern i màxim responsable d' ERC , es negarà a respondre les preguntes de les tres acusacions. No contestarà ni a la fiscalia –que dimecres va sostenir el discurs de la violència i la rebel·lió-, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular, que exerceix el partit ultradretà de Vox. El vicepresident entén que és un judici polític i que "davant una farsa judicial no es pot legitimar ni a la Fiscalia ni a les altres acusacions" i no vol donar "un minut de glòria als que han fabricat tota la causa general". La fiscalia sol·licita per a ell 25 anys de presó, l'advocacia 12 i Vox 74. Durant la fase d'instrucció, Junqueras tampoc va respondre a la fiscalia.