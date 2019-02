Les frases de Junqueras durant la seva declaració

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras s'ha presentat en el judici del procés com un "pres polític" a qui es persegueix per les seves "idees" i no pels seus "fets", ha afirmat que "mai, mai, mai" es va exercir la violència en el camí cap a la declaració d'independència i ha assegurat: "Esimo Espanya i la gent d'Espanya".

Aquestes són les principals frases de Junqueras en el primer tram de la seva declaració, que ha durat 65 minuts i en la que només ha respost a les preguntes de la seva defensa:

- "En aquests moments em considero un pres polític".

- "Entenent que estic en un judici polític, això és el que jo entenc, i entenent també que soc un representant electe i que tinc obligació primer amb els meus votants, no contestaré les preguntes de les acusacions".

- "Ja que jo no renunciaré a les meves conviccions democràtiques i entenc que les acusacions no deixaran de perseguir-me per això, crec que em trobo en una situació d'indefensió en el sentit que estic convençut que se m'acusa per les meves idees i no pels meus fets".

- "Res d'allò que hem fet és delicte, absolutament res". "Votar no és un delicte, impedir-ho per la força, sí". "Treballar pacíficament per la independència de Catalunya no és delicte".

- "Ningú pot tenir cap dubte sobre el fet que sempre hem rebutjat la violència, qualsevol forma de violència. (...) "Mai, mai, mai, mai", ha respost quan se li ha preguntat si la violència era una opció per aconseguir la independència.

- "Ho he dit moltes vegades: Estimo Espanya i la gent d'Espanya i la llengua i la cultura espanyoles. Ho he dit moltes vegades perquè és veritat".

- "És evident que això no es resol posant la gent a la presó" .

- "Les nostres propostes de trobar una solució política segueix absolutament vigent". "Intentem asseure'ns en una taula de diàleg en la qual la cadira que hi ha davant sempre està buida, sempre, i trasllada la seva responsabilitat als tribunals".

- "Abans que demòcrates som bones persones i estem convençuts que la nostra obligació és atendre tan bé com puguem les necessitats de cada ciutadà (...) i això és el que ens porta a ser independentistes".

- Sobre el dret d'autodeterminació: "Sempre ho hem intentat i ho seguirem intentant sigui quin sigui el resultat d'aquest procés".

- "És un plaer parlar en castellà perquè em dona l'oportunitat de dirigir-me a la ciutadania espanyola després d'un any de silenci forçat", afirma.