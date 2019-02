El Govern obre la porta a Andorra als Jocs Olímpics de Barcelona-Pirineus

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va celebrar ahir que el Govern d'Andorra hagi expressat la seva voluntat de participar en el projecte Pirineus-Barcelona per celebrar els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030.

En declaracions després de visitar l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, va recordar que el Comitè Olímpic Internacional recull la possibilitat que aquest esdeveniment es faci a més d'un país, per la qual cosa es va mostrar disposada a seguir parlant-ho amb Andorra. «Si hi ha complementarietats que puguem fer servir i que puguin unir tots dos territoris han de ser benvingudes», va assegurar, després que el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, visités el Principat la setmana passada.

La també portaveu del Govern de Catalunya va explicar que actualment estan analitzant el terreny, les infraestructures i les condicions actuals per poder acollir aquest esdeveniment: «Cal estudiar totes les característiques i veure com es poden adaptar als requeriments olímpics». També va argumentar la necessitat de debatre quins Pirineus es volen per als propers anys i com es pot aprofitar la celebració d'uns Jocs Olímpics per deixar un llegat que transformi aquest territori.



També estacions franceses

L'objectiu, segons Artadi, és que els Pirineus es vegin com a porta d'entrada als parcs naturals i com a font de riquesa i oportunitats econòmiques. «Cal potenciar aquest territori. El tenim desaprofitat. Els jocs han de servir de catalitzador», va defensar. Paral·lelament, les estacions franceses de Les Angles i Font – Romeu Pyrénées 2000 també es van postular per la candidatura.