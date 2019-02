El judici sense filtres

El judici del procés ha aixecat una expectació mediàtica sense precedents, almenys a Catalunya, on el seu seguiment en directe constitueix una oportunitat d'or per permetre a tots els ciutadans que vulguin, sigui quin sigui el seu color polític o les seves preferències, poder seguir sense filtres el que es diu i el que passa en aquest judici.

Hi ha molta gent que parla i opina aquests dies del judici del procés, i molts mai han assistit a un judici, no saben com funciona, com es desenvolupa, què hi fa tota aquella gent allà i qui és qui. Ara tenen una molt bona oportunitat per poder seguir en directe el judici i sense filtres, és a dir, no cal que ningú els hi expliqui, no cal que ho llegeixin al diari a l'endemà, o que vegin els resums a la cadena televisiva de torn.

No cal. Poden seguir-ho tot en directe, si el temps i les seves obligacions els ho permeten, i poden fer de jurat sense tenir la càrrega, dura càrrega, d'haver de fer un veredicte vinculant, cosa gens fàcil en moltes ocasions. Això sí. Intenteu fer el seguiment del judici com si fóssiu anglosaxons i no llatins. No us deixeu portar per les emocions o els sentiments. Intenteu fer abstracció dels mateixos, escolteu a tothom, a les defenses, a les acusacions (fins i tot a la de Vox, amb paciència), i als magistrats. Escolteu primer, i al final de la jornada sigueu reflexius sobre el que heu sentit, i no sobre el que us han dit fins ara.

Segur que hi haurà qüestions formals que alguns ciutadans no entendran. Preneu nota de les mateixes i ja tindreu oportunitat de comentar-les amb algun jurista, que algun coneixereu. Que tot us porti a un millor coneixement de com funciona formalment el judici, les intervencions, les proves. Quan més coneixement tingueu més encertades seran les vostres crítiques o les vostres lloances.

Però sobretot us recomano que ho feu sense filtres. Oblideu-vos dels tertulians, dels comentaris de les xarxes socials, de l'amic o el cunyat que ho sap tot i que diu que tot està fet i beneït. Traieu-vos tots el prejudicis que pugueu arrossegar del que ha passat fins ara. Intenteu-ho si més no. Escolteu totes les parts i traieu les vostres pròpies conclusions.

Crec que pot ser una bona experiència, sobretot per la gent que mai ha tingut la oportunitat d'assistir a un judici, o que només els ha vist a la televisió o a les pel·lícules americanes (res a veure). També és cert que no és un judici qualsevol, ni per l'objecte, ni pels subjectes, ni pel propi tribunal, quina missió principal o més comuna no és tant celebrar judicis sinó conèixer dels recursos que s'interposen contra les sentències dictades per altres tribunals.

La realitat és que els que ens dediquem a això, no sempre tenim el temps que sembla tindran els que intervenen, ni la flexibilitat que estem veient en les seves al·legacions. Tot i això, insisteixo, per aquells que mai han vist un judici sencer, encara pot ser una millor oportunitat per gaudir sense filtres del que en essència és un judici.

Sense filtres. Sense contaminació de ningú. Escolteu i sigueu reflexius i crítics amb vosaltres mateixos. Traieu les vostres pròpies conclusions. Teniu una gran oportunitat. No la desaprofiteu, com sembla per desgràcia desaprofitaran la resta de comunitats, que pel que he entès, no ho podran veure en directe, i només veuran els resums que de manera interessada vulguin donar la resta de mitjans en funció del color que tinguin i amb els filtres que hi vulguin posar.