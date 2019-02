Junqueras es presenta com un pres polític i nega els delictes

Junqueras es presenta com un pres polític i nega els delictes EFE

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha lamentat avui que mai s'hagi ofert diàleg a l'independentisme, malgrat ser una opció "majoritària" a Catalunya, i ha advertit que el conflicte català "no es resol posant la gent a la presó", tot i que hi haurà "qui ho vulgui".

A preguntes de la seva defensa, l'única part a la qual ha accedit a contestar, Junqueras ha ressaltat que les mobilitzacions independentistes dels últims anys han estat "respectuoses, pacífiques i cíviques", com segons la seva opinió reconeixen "els mitjans de comunicació de tot el món".

Malgrat representar una "proposta majoritària pacífica i reiterada en el temps", ha raonat Junqueras, la resposta a les mobilitzacions de l'independentisme "és sempre la mateixa, es nega el diàleg. Sempre està buida la cadira de davant", s'ha queixat.

L'exvicepresident de la Generalitat ha recordat que en últimes eleccions catalanes del 2017, amb la cúpula del procés ja empresonada, "s'ha mantingut" la majoria independentista al Parlament.

En aquest sentit, ha asseverat: "Això no es resol posant la gent a la presó, hi haurà qui ho vulgui, qui pensi que som pocs, però això no es resol així".