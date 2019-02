L´advocacia de l´Estat assegura que pot acusar per sedició

L'advocada de l'Estat Rosa Maria Seona López va defensar ahir la seva potestat per acusar en aquest procediment pel delicte de sedició, tot i que es personés en representació del Govern com a perjudicada per la presumpta malversació de cabals públics per part del Govern de Carles Puigdemont.

Així responia directament la cap del Penal de l'Advocacia de l'Estat a una de les qüestions plantejades aquest dilluns a la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que va afirmar que aquesta institució no tenia competència per acusar d'un delicte pel qual no s'havia personat en la causa. Es dóna la circumstància que el delicte de malversació només se li atribueix als acusats que van ser responsables d'alguna conselleria, que no és el cas de Cuixart.

Rebutja un judici «polític»

En aquest sentit, va començar rebutjant que la majoria dels advocats dels dotze acusats afirmessin davant el tribunal que presideixen Manuel Marchena que aquest és un judici polític i que s'estigui intentant jutjar l'independentisme i «criminalitzant les diferents actuacions» relacionades amb les llibertats fonamentals com el dret a la protesta. «És un judici penal amb totes les garanties», va dir fefaentment i va invocar una de les expressions de la defenses de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, sobre que aquest procediment és la representació del «dret penal de l'enemic» davant el «dret penal democràtic». Precisament per Seoane és al revés.

Després d'això, va rebutjar que algunes defenses com la de la Forcadell insisteixin al tribunal en que plantegin qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea relacionades amb la presumpció d'innocència. Per Seona, la intenció d'acudir a aquest tribunal europeu és el «afany d'internacionalitzar el procediment», perquè ja el Suprem va explicar que no es compleixen els requisits per fer una pregunta d'aquest tipus.

Va al·ludir a les crítiques dels acusats a les manifestacions de la secretària d'Estat responsable de la campanya «Espanya Global», Irene Lozano, en una entrevista a la BBC sobre que el judici del procés és un repte «per al sistema judicial espanyol» perquè «el fet que hi hagi líders polítics que hagin comès delictes penals que estiguin sent jutjats no és una cosa que passi habitualment».L'advocada de l'Estat va tornar a recollir una altra de les principals al·legacions de les defenses per afirmar que no es va donar tal vulneració. Es tracta de l'ús de la llengua materna a l'hora d'expressar-se, ja que, segons va dir, aquesta afirmació no es va fer «amb la propietat i exactitud» amb la que ho podria haver fet si hagués parlat en castellà i no en anglès.

Així mateix, va indicar que les paraules de Lozano s'han d'entendre «en el sentit real» i en el context en què es va dir i no amb «el tenor literal».