Tensió al Parlament per la proposta de Ciutadans sobre els indults als presos

La Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament va rebutjar ahir totes les propostes de resolució de Ciutadans en contra del procés, en les quals es demanava rebutjar el ple del 6 i 7 de setembre del 2017 i també un possible indult als presos independentistes, fet que va desembocar en un debat tens en el qual diputats de Cs van titllar els sobiranistes de «nazis».

En aquest sentit, JxCat es va queixar que el president de la comissió, de Cs, es negués a cridar a l'ordre a la diputada Sonia Sierra després que aquesta hagués acusat els independentistes de «nazis», al·legant que Sierra només estava fent un «símil».

Les propostes de resolució de Ciutadans van ser rebutjades amb els vots de JxCat, ERC i de Catalunya en Comú Podem enmig d'un clima de tensió entre els diputats, mentre que el PSC va votar favorablement només alguns punts i el PP va donar suport les resolucions. En una de les propostes, Ciutadans volia que la cambra condemnés «el cop a la democràcia» que, al seu entendre, va suposar el ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre del 2017, en què es van aprovar la Llei de Referèndum i la Llei de Transitorietat.

També instava els grups que es comprometessin a «respectar» la Constitució i l'Estatut, així com a exigir que «es restauri» el lloc institucional i dignitat del Parlament. Va defensar aquesta iniciativa el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que va demanar «condemnar l'atropellament a les nostres normes per part dels quals estan sent jutjats a Madrid». El grup PSC-Units va demanar ahir la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui per què encara no ha presentat pressupostos catalans.



Sessions interrompudes

Els grups de JxCat i ERC van acordar no assistir a les comissions parlamentàries que coincideixin amb les declaracions dels acusats durant el judici de l'1-O al Suprem. Així, mantindran l'activitat dilluns i divendres, i sempre que els encausats no intervinguin al judici. Les sessions són, de moment, de dimarts a dijous. Al seu torn, fonts consultades de la CUP-CC van manifestar el seu suport a la iniciativa, tot i que els anticapitalistes es desvinculen de cap decisió amb JxCat i ERC. Sigui com sigui, els cupaires no preveuen assistir tampoc a cap de les comissions previstes per a dijous.



«No es pot donar normalitat»

Fonts de JxCat i d'ERC van destacar que no es pot donar «normalitat» a l'activitat parlamentària en comissions mentre els membres del «Govern legítim» estiguin declarant al Suprem. Per això es va acordar realitzar aquest «gest de denúncia».

Des dels dos grups subratllen que seria «molt estrany» formar part d'una comissió amb tota normalitat mentre estiguin declarant alguns dels exconsellers. D'altra banda, un diputat de JxCat i un altre d'ERC sí que aniran a escoltar la intervenció del Síndic de Comptes, i en acabat sortiran de la comissió.