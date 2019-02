El tribunal permet els llaços grocs tot i les queixes de VOX

El president del tribunal del procés, Manuel Marchena, va assegurar que no posarà «cap obstacle» al fet que els acusats puguin lluir llaços grocs en el judici en considerar-los «un símbol ideològic» i, com a tal, està emparat per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. La Sala va fixar criteri sobre això a petició de Vox, que es va queixar que Jordi Sànchez porti en la seva solapa un llaç groc, en una intervenció en la qual Marchena li va retreure que s'havia excedit de l'objecte de la mateixa, que era impugnar les qüestions prèvies d'ahir.