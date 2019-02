L'advocat Pedro Fernández, en representació de l'acusació popular exercida per Vox, va defensar que també es pugui condemnar els líders independentistes per organització criminal, fet que suposaria un augment exponencial de les condemnes que fa a la sol·licitades per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. L'advocat també va defensar que el que va passar a Catalunya la tardor de 2017, que va titllar d'«alçament», pot encaixar perfectament en el tipus penal de rebel·lió.