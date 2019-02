Un clam a favor del tribunal suprem: Auriculars, si us plau!

Davant de la causa dels (polítics) presos (polítics) catalans „posin el parèntesi davant o darrere de la paraula «presos» segons els convingui„, diuen els entesos que els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena abans-d'ahir la van errar per dues coses: entrar en el debat polític en comptes del tècnic i fer acusacions falses («muralles humanes» que impediren a la policia complimentar els mandats judicials, només dos ferits greus, els Mossos «completament» al costat de la rebel·lió, segrest d'una comitiva judicial...). I repetir, encara que no vingués a tomb, l'adjectiu «violent-a» sempre que podien. No seré pas jo qui esmeni la pàgina dels fiscals ni de ningú. Cadena parlava de set vehicles destrossats el 20-IX-17... Els fets rai! Seran fàcils de desmuntar. Hi ha imatges de tot! Ara, ahir, l'excusa del jutge Marchena, president del Tribunal, per no deixar fer la traducció simultània en català... em va semblar surrealista. «No hi hauria suficients auriculars per a la traducció simultània!»

Perquè això no es pugui tornar a repetir, no puc deixar de fer un clam a favor del Tribunal Suprem. Si us plau, que tots els lectors que ara em llegeixin es guardin els auriculars que ens donen als autocars, als trens, a l'AVE, als avions... És sabut que, un cop acabat el viatge, no sabem què fer-ne. Doncs ara ja ho sabem: cal enviar-los al Tribunal Suprem, Plaza de la Villa de París, s/n 28071-Madrid o bé C/ Marqués de la Ensenada, 1 28004-Madrid. Si no en féssim suficients, crec que els catalans som prou generosos com per obrir una col·lecta o un compte corrent «Pro auriculars per al Tribunal Suprem» No pot ser que, en un lloc on el president cobra 132.769,12 eurons/any (gairebé 2 milions de les antigues pessetes al mes) i un magistrat qualsevol cobri 109.072,40 ? (prenc les dades del seu Portal de Transparència), per un no-res de res... resulti que no tenen suficients auriculars!