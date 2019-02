La CUP veu les eleccions com un símptoma de la "crisi democràtica" de l´Estat

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha sostingut que la convocatòria d'eleccions generals el 28 d'abril no és una crisi del president espanyol, Pedro Sánchez, sinó un "símptoma més de la crisi democràtica, territorial i social del règim del 78".

En roda de premsa aquest divendres, ha assegurat que la situació d'inestabilitat a l'Estat "serà permanent i constant en el temps fins que no es reconegui el dret a l'autodeterminació".

També ha explicat que la CUP encara no ha debatut quin paper tindrà en aquests comicis i ha emplaçat les forces d'esquerra i anticapitalistes de la resta de l'Estat a aprofitar la "oportunitat per pensar un espai d'esquerres que no passi pel PSOE".

Sànchez considera que l'esquerra espanyola ha de plantejar un projecte que es desmarqui d'"un PSOE còmplice de les polítiques antisocials" i que va aprovar la reforma de l'article 135 de la Constitució el 2011 --pactat amb el PP davant la crisi econòmica-- i l'aplicació del 155 a Catalunya.

Així, ha expressat la solidaritat de la CUP amb els moviments socials de la resta de l'Estat i ha afirmat que el seu objectiu és teixir-hi aliances basant-se en el fet que "el règim del 78 i la Constitució no permeten eixamplar drets i tenir vides dignes".



EXTREMA DRETA

Davant la possibilitat que els partits de dreta guanyin les eleccions i que Vox obtingui representació al Congrés, ha apuntat que no és un fenomen nou: "No podem dir que el postfranquisme estigui renaixent, no se n'havia anat mai".

"L'extrema dreta s'ha sentit representada durant molts anys per un únic partit, ara té una diversitat de partits per elegir", i ha argumentat que l'extrema dreta ja ha governat a l'Estat.

També ha acusat el PSOE i el PP d'haver "estat còmplices amb l'extrema dreta i la seva violència", i ha apostat per combatre l'extrema dreta des dels barris i al costat dels col·lectius més vulnerables.



PRESSUPOSTOS

Sànchez s'ha referit al rebuig dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), sobre els quals ha opinat que és una "fal·làcia" que siguin els més socials de la història perquè no trenquen amb les polítiques econòmiques dels últims anys.

"No hi ha cap canvi, no són els pressupostos més socials de la història", i ha dit que les mesures que tenien una incidència real en la vida de la ciutadania, com l'augment del SMI, es poden aprovar per decret.



MANIFESTACIÓ PEL JUDICI

Ha criticat que l'atenció mediàtica se centri en els PGE i les eleccions, en comptes de focalitzar-se en el judici "ignominiós" del Tribunal Suprem sobre el procés sobiranista.

Per aquest motiu, ha considerat "més important que mai" que els catalans es mobilitzin i vagin a la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona en protesta pel judici, se sumin a la vaga general convocada per al 21 de febrer i també assisteixin a la manifestació prevista a Madrid el proper mes.