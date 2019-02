Desallotgen els veïns que custodiaven les cases d'Encarnació de Gràcia

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir els veïns que des del novembre ocupaven les cases del carrer Encarnació del districte barceloní de Gràcia, per impedir-ne l'enderrocament i la construcció d'edificis per part d'un privat.

Els Mossos van informar que el desallotjament s'havia fet per ordre del Jutjat, després d'una denúncia de la propietat, i els veïns van convocar una manifestació a la tarda.

El Govern d'Ada Colau va anunciar divendres passat que l'Ajuntament expropiaria les cases per construir-hi equipaments i habitatge públic i preservar-les -també la seva alzina centenària-, però els veïns van seguir en el seu interior per assegurar que no s'enderroquen. En declaracions als mitjans aquest dijous després del desallotjament, el regidor del districte, Eloi Badia, va assegurar que «no tindria sentit» que la propietat optés ara per enderrocar les cases, perquè implicaria indemnitzacions."No tindria cap sentit l'enderrocament, ni per interès de la propietat, ni de l'Ajuntament, ni de la ciutadania", per la qual cosa aquesta opció s'escaparia de tot sentit comú, ha dit el regidor, que ha detallat que preveuen que el procés d'expropiació pugui portar-se en el ple d'abril.

Ha explicat que aborden amb la propietat la possibilitat que es pugui seguir accedint al jardí durant aquest procés per fer activitats quotidianes del barri, i ha assegurat que han iniciat la catalogació de l'alzina --cosa que permet deixar en suspens la llicència d'obres--.

Ha explicat que, quan van saber que la propietat havia interposat una denúncia perquè es desallotgés la finca, van demanar als Mossos d'Esquadra impulsar una mediació --"no ha sortit tan bé com volíem"--, i ha ressaltat que la policia catalana ha actuat per imperatiu judicial.Encara que no ha criticat els Mossos, sí ha dit que una millor mediació depenia de la voluntat política del Govern, i ha afegit: "Ens hagués agradat que el PDeCAT i ERC, que s'han manifestat a favor de l'alzina, fossin capaços de resoldre el conflicte d'una altra manera".