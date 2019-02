Desconvocada la vaga de metges de la concertada

Metges de Catalunya (MC) ha desconvocat la vaga de la sanitat concertada que estava prevista la setmana vinent després d'acordar amb les patronals millores "importants", així com assumir les millores assistencials i laborals que es van aprovar per a la pública, després de negociar amb l'Institut Català de la Salut (ICS) durant la vaga del passat mes de novembre.

En una atenció als mitjans aquest divendres, després d'una reunió de negociació, el president del sector d'hospitals concertats de MC, Xavier Lleonart ha explicat que ha estat una negociació dura i no s'han aconseguit tots els objectius que volien, però hi ha "millores suficients" i la creació d'una comissió bilateral per seguir avançant.

S'ha desconvocat després de reunir-se aquest divendres el sindicat amb les patronals Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), amb mediació de la Conselleria de Treball de la Generalitat, i després de dues reunions de negociació anteriors.