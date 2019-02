Un home roba un DNI a Manresa i estafa més de 30.000 euros fent-se passar per la víctima al banc

Els Mossos han detingut un home, de 29 anys i veí de Vic, com a presumpte autor d'un delicte de robatori a l'interior de vehicle i un delicte d'estafa. La investigació es va iniciar el passat 7 de desembre, quan una parella va denunciar un robatori a l'interior d'un vehicle i una estafa. Segons van explicar, havien deixat el vehicle estacionat al parc de l'Agulla, a Manresa, amb objectes a l'interior com el moneder, la cartera i els telèfons mòbils. Al tornar al cotxe, la noia va trobar a faltar diners del moneder, però van comprovar que la furgoneta no presentava cap símptoma de forçament i, inicialment, no van trobar a faltar res més. Dos dies després, la parella es va adonar que tenien tres moviments fraudulents al seu compte bancari per un valor de 30.300 euros.

Tot seguit van comprovar que el dia del robatori també li havien sostret el DNI. Després de diverses gestions, els investigadors van concloure el cas amb la detenció del presumpte lladre, que hauria sostret diners i el DNI de la víctima de l'interior del vehicle i, posteriorment, s'hauria fet passar per la víctima per extreure diners en efectiu en una entitat bancària d'Osona.

El detingut, amb antecedents per fets similars, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.