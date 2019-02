Irene Lozano es disculpa pel comentari de la violació

La secretària d'Estat per a Espanya Global, Irene Lozano, es va disculpar ahir per haver explicat la gravetat de celebrar el referèndum independentista de Catalunya comparant-ho amb una violació: «No vaig fer la millor de les comparacions», va reconèixer. La responsable de vetllar per la imatge i reputació d'Espanya en el món va ser entrevistada dimecres a la nit en directe en el programa Sky News de la cadena britànica, on va ser preguntada pel judici del procés que se segueix al Tribunal Suprem.

Lozano va plantejar que el que s'està jutjant és que els catalans «volien organitzar un referèndum, però no tenien permís per fer-ho». I perquè no quedessin dubtes, va afegir «la metàfora del sexe» que diu que sempre utilitza per explicar aquest tema: «El sexe no està prohibit, igual que votar no està prohibit, però no pots fer-ho a la força, necessites permís, perquè si no és una violació».

Paral·lelament, el PDeCAT va presentar una moció a la comissió d'Exteriors del Senat per exigir la dimissió de Lozano, de forma «immediata», per la «gravetat» de les declaracions, les quals consideren que són «absolutament impròpies d'un càrrec públic de l'administració de l'Estat».