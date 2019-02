Un nadó d'un mes de Tarragona entra a l'UCI amb signes de maltractament

Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumpte maltractament d'un nadó que està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Joan XXIII de Tarragona des d'abans d'ahir, segons fonts policials.

El nadó, d'un mes d'edat, va ingressar dimecres a l'UCI de l'hospital tarragoní amb lesions internes greus no visibles a simple vista. En ser lesions compatibles amb el fet d'haver patit maltractament, l'hospital va activar d'ofici el protocol previst en aquests casos i va alertar els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, així com la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA).



Expedient de desemparament

Els pares del nadó són una parella jove, de menys de trenta anys i de nacionalitat espanyola, i van ser ells mateixos els qui van portar el seu fill a l'hospital tarragoní. Ahir a la tarda van acabar detinguts. La DGAIA ha assumit la tutela del nadó després d'obrir un expedient de desemparament. El Departament d'Afers Socials també ha iniciat els tràmits per personar-se com a acusació particular a la causa judicial en defensa dels drets de l'infant.



El nadó de Pineda

L'inici d'aquest cas fa recordar el nadó de Pineda, que fa uns mesos va acabar morint i després d'haver ingressat a l'hospital amb diversos cops i costelles trencades. En aquella ocasió, el 4 de gener va ingressar a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona un nadó de dos anys de Pineda de Mar, després d'haver sigut atès amb anterioritat a l'hospital de Calella, perquè patia un hematoma al cap, tenia un braç fracturat i també «cinc costelles trencades», entre altres ferides i lesions.

Davant les sospites, l'equip mèdic va activar el Protocol de maltractament infantil, que va ser endurit arran del conegut cas Alba, i el pare va acabar confessant el dijous 10 als facultatius haver maltractat el nen. Tot seguit, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, que li van retirar la tutela del menor. Quinze dies més tard, el nen va morir. Només uns dies abans, el pare del nen, de 21 anys, va ser posat en llibertat provisional amb mesures cautelars, mentre la mare continuava en llibertat.