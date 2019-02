PP, PSOE i Cs no volen Puigdemont a l'Eurocambra

Els grups del PSOE, PP i Cs van enviar ahir una carta al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, perquè veti l'entrada de Puigdemont o prohibeixi la conferència prevista de l'expresident amb el president Quim Torra el pròxim dilluns al Parlament Europeu. A banda, el cap de files dels populars a l'Eurocambra, Esteban González Pons, va instar el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, a «trobar la fórmula jurídica» per arrestar Puigdemont si entra a l'edifici. Un arrest que no és possible segons el protocol sobre privilegis i immunitats de la Unió Europea, en vigor des del 2009, ja que «els locals i edificis de la Unió són inviolables». Pel que fa al magistrat instructor de la causa per rebel·lió contra els líders independentistes catalans, Pablo Llarena, va descartar reactivar l'ordre europea de detenció i entrega, perquè entén que la seva situació no ha variat.



No pot ser testimoni

El tribunal va tornar a rebutjar la declaració de Puigdemont com a testimoni en el judici al Suprem. El president, Manuel Marchena, va dir a les defenses que no poden «canviar el format», afegint que la seva declaració per videoconferència és «conceptualment impossible».