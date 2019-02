PxC preveu dissoldre's aquest dissabte pel pas dels seus membres a Vox

Plataforma per Catalunya (PxC) celebra aquest dissabte el seu últim congrés, en el qual preveu dissoldre's com a partit i convertir-se en una fundació després que la majoria de membres del Consell Executiu de la formació i bona part dels afiliats s'hagin passat a Vox.

Segons un comunicat, PxC vol mantenir el seu "patrimoni, idees i llegat polític", per la qual cosa no desapareixerà del tot i adoptarà l'estructura d'una fundació.

El partit deixa plena llibertat d'actuació als afiliats i simpatitzants a l'hora de decidir la seva futura militància, però reconeix que la seva dissolució contribuirà al fet que Vox "reforci el seu creixement a Catalunya".

El congrés plantejarà crear una comissió gestora que doni cobertura als regidors que PxC va aconseguir en les últimes eleccions municipals.

PxC va néixer el 2002 de la mà del regidor a Vic (Barcelona) Josep Anglada amb un discurs contrari a la immigració i defensor de "valors, tradicions i identitat enfront dels postulats globalistes".

El 8 de febrer del 2017 el Consell Executiu del partit va acordar la destitució d'Anglada per "deficiències en la gestió" de la presidència del partit, encara que ha continuat com a regidor a Vic per Plataforma Vigatana.