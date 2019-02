El Suprem no preveu suspendre el judici de l'1-O per les eleccions del 28 d'abril

El Tribunal Suprem no preveu suspendre el judici de l'1-O per la convocatòria d'eleccions anticipades que ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, per al 28 d'abril. Fonts de l'alt tribunal apunten que en els usos habituals de tots els tribunals no està aturar judicis per una campanya electoral.

Una alta cosa és, segons aquestes fonts, fer pública una sentència. En aquest cas, s'entén que la decisió d'un tribunal sí que pot afectar el debat polític i, per tant, no es fa mai pública en període electoral. Les mateixes fonts apunten que hi ha hagut un exemple recent on ha coincidit un judici amb una campanya electoral i és el cas dels ERO d'Andalusia. Amb l'anunci electoral, el judici de l'1-O podria trepitjar dues campanes electorals: la el 28 d'abril i la del 26 de maig.