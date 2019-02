Els treballadors del metro denuncien la mort d'un exempleat per l'amiant

El comitè d'empresa de Metro de Barcelona va denunciar ahir que almenys un extreballador del suburbà barceloní va morir a causa d'un càncer relacionat amb l'amiant fa uns mesos. En roda de premsa, els treballadors del metro van explicar que fa uns mesos un treballador jubilat que havia estat exposat a l'amiant a les instal·lacions del suburbà va morir després de ser-li detectat en una biòpsia que tenia fibres d'amiant en el seu teixit pulmonar.

La companyia TMB va reconèixer ahir que un total de 20 treballadors, dels 620 que s'han sotmès voluntàriament al programa de vigilància específica per a treballadors que han estat exposats a l'amiant, pateixen alteracions pleurals, encara que no són greus i no requereixen tractament mèdic.

No obstant això, el comitè, que ha convocat aturades de dues hores per torn del 25 al 28 d'aquest mes, coincidint amb el Congrés Mundial de Mòbils, ha elevat a 150 els treballadors que tenen problemes pulmonars en diferents graus d'aquests 620 (24%).

«Que es prenguin seriosament aquest problema i no menteixin» i que «facilitin dades» de treballadors en actiu, jubilats, excedències o que han canviat de feina exposats a l'amiant són algunes de les reivindicacions del comitè.

Els treballadors també reclamen a l'empresa tots els recursos necessaris per a la retirada de tot el material amb amiant «de manera immediata i la descontaminació de tots els centres de treball». També exigeixen que ofereixi la realització d'un TAC d'alta resolució, entre d'altres mesures.

El comitè d'empresa ha informat que fa un any i mig va presentar una denúncia davant Inspecció de Treball per la falta d'informació per part de TMB sobre aquest tema i que no es descarta una querella penal, si l'empresa no rectifica la seva actual posició de no facilitar dades als sindicats.

Segons informacions del comitè, ja existeixen denúncies als jutjats des de fa més d'un any de treballadors afectats i al juny hi haurà el primer judici sobre aquest tema. La presidenta del comitè d'empresa, Amada Álvarez, ha considerat que tant Mercedes Vidal, presidenta de TMB, com Enric Cañas, conseller delegat, "haurien de demanar perdó" als usuaris i als treballadors del metro perquè "estan al capdavant de l'empresa des de l'estiu del 2015 i han ocultat el problema de l'amiant fins a la primavera del 2018".