El Tribunal Suprem permet declarar en català «per raons emocionals»

El tribunal del judici permetrà als acusats respondre en català en els interrogatoris, però no els facilitarà la traducció simultània, com demanaven les defenses, sinó que serà consecutiva. El president del tribunal, Manuel Marchena, va assegurar ahir que seria «inadmissible la restricció del principi de publicitat» perquè «tots els que estan a la sala i no tenen auriculars no podrien atendre i entendre les respostes». Marchena va afegir que es reconeix aquest dret per «raons emocionals» i no, com al·leguen les defenses, per una «hipotètica indefensió». En aquest sentit, va recordar que en la fase d'instrucció «no s'ha fet cap al·lusió a la possibilitat de respondre en català».