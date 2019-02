Catalunya perd Sánchez

L'obvietat que Sánchez va perdre a Catalunya en la votació dels pressupostos, s'ha de completar amb la precisió que Catalunya també ha perdut Sánchez. A partir d'aquesta constatació, destacar que la segona pèrdua supera en magnitud la primera és una apreciació personal.

Al llarg dels últims mesos, el Tribunal Suprem havia registrat una rebaixa substancial de la inhabilitació a Artur Mas, l'enviament de sis acusats a judici en el Tribunal Superior, o fins i tot l'acceptació que un pres independentista comparegui a judici amb un llaç groc. Aquest detall d'indumentària seria inacceptable per a les ultradretes moderades de Ciutadans, PP i Vox.

Els esdeveniments judicials esmentats s'han produït simultàniament a l'inquilinat a La Moncloa d'un president socialista. A partir d'aquesta constatació fàctica, destacar que hi ha una consonància entre la suavització del Suprem i l'accés del socialisme al poder és una apreciació personal.

Per als que l'acceptin, els dotze acusats queden desemparats, davant d'un tribunal que ha reprès un judici polític sense saber on resideix exactament el poder polític.

L'exconsellera presa Dolors Bassa implorava als seus des de la cel·la que mantinguessin Sánchez, sabedora que qualsevol alternativa empitjora seu futur. I ja deia el doctor Johnson que res aclareix les idees com la presó.

En un país d' hijosdalgos, el president del Govern té una ascendència semidivina, encara que hagi accedit al càrrec mitjançant el salt de perxa. En contra de les teories sobre la torre d'ivori, no hi ha professió més sensible que la judicial als vaivens del poder. Els titulars d'aquest gremi posseeixen un afinat sismògraf, desactivat per l'anunci del canvi de legislatura per a la temporada primavera-estiu. Llevat que els independentistes prefereixin una posició més asfixiant, amb Vox controlant l'alè del país.