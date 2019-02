Iceta diu que qui no aprova els comptes ha de fer eleccions

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que «qualsevol govern que no pugui aprovar uns pressupostos ha de convocar eleccions». Ho va dir en roda de premsa en ser preguntat pels motius pels quals el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals i mentre el Govern de la Generalitat no troba cap suport per tirar endavant els comptes catalans. L'executiu de Quim Torra s'ha reunit repetidament amb els comuns: després del rebuig de la CUP a donar suport als comptes, va considerar que el grup liderat per Jéssica Albiach era el potencial soci prioritari per assolir l'aval del Parlament al seu projecte.